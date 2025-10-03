Bão Bualoi và mưa lũ gây thiệt hại 16.500 tỷ đồng, 67 người chết, mất tích

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến 17h ngày 3/10, bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã khiến 67 người chết, mất tích.

Trong đó, 53 người chết, gồm: Lào Cai 7 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 6 người do lũ, sạt lở đất; Tuyên Quang 5 người do sạt lở đất; Sơn La 2 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 2 người do sạt lở đất và lũ cuốn; Thái Nguyên 3 người do lũ; Hưng Yên 2 người do dông, lốc; Ninh Bình 9 người do dông, lốc; Thanh Hóa 6 người do cây đổ, sập nhà, lật thuyền; Nghệ An có 4 người bị đuối nước; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị có 4 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Huế có 1 người bị nước cuốn trôi; Đà Nẵng 1 người do lũ cuốn.

14 người vẫn đang mất tích: Lào Cai có 3 người bị lũ cuốn và sạt lở; Tuyên Quang 3 người do sạt lở đất; Quảng Trị 8 người trên 2 tàu tại Cửa Việt, Cửa Gianh và bị lũ cuốn.

Ngoài ra, báo cáo cho thấy có 165 người bị thương; 363 nhà bị sập, đổ; trên 174.200 nhà hư hỏng, tốc mái; 64.400 nhà bị ngập.

Hàng chục căn biệt thự ven biển Hà Tĩnh hư hỏng nặng sau bão số 10 (Ảnh: Dương Nguyên).

50 sự cố đê điều xảy ra ở Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. 204 công trình thủy lợi bị hư hỏng; 1.515 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 9.400 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh. Gần 9.600 cột điện bị gãy, đổ, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Tổng thiệt hại về kinh tế (sơ bộ) tại một số tỉnh đã lên tới 16.510 tỷ đồng. Trong đó, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 150 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Thái Nguyên 108 tỷ đồng, Hải Phòng 16 tỷ đồng, Ninh Bình 500 tỷ đồng; Nghệ An 2.136 tỷ đồng, Hà Tĩnh thiệt hại 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Đà Nẵng 22 tỷ đồng.

Như Dân trí thông tin, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để khắc phục hậu quả do bão Bualoi gây ra.

Số kinh phí này sẽ được chi để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết sẽ đề xuất với Hội đồng Ủy ban bão quốc tế thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới loại bỏ Bualoi khỏi danh sách tên bão quốc tế do những thiệt hại nặng nề mà cơn bão này gây ra tại Việt Nam.