Đề nghị phường, xã thống kê người 65-75 tuổi để cấp thẻ BHYT miễn phí

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố mà chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác.

Để triển khai nghị quyết trên và đảm bảo quyền lợi cho người dân, BHXH Thành phố đề nghị các UBND các xã, phường, đặc khu thống kê danh sách cung cấp cho ngành bảo hiểm thực hiện.

Cơ quan BHXH, UBND và công an cấp xã chủ động thực hiện, cấp thẻ BHYT đến người dân đủ điều kiện (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

BHXH TPHCM đề nghị UBND cấp xã khẩn trương cung cấp danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn cho BHXH cơ sở trước ngày 25/11.

Theo BHXH TPHCM, căn cứ danh sách do UBND cấp xã cung cấp, BHXH cơ sở sẽ rà soát lập thành 3 danh sách (dữ liệu) và gửi về cho UBND cấp xã.

Thứ nhất là danh sách người chưa tham gia BHYT hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ BHYT hết hạn.

Thứ hai là danh sách người đã tham gia BHYT theo nhóm BHYT hộ gia đình còn giá trị sử dụng.

Thứ ba là danh sách người đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác.

Sau khi cơ quan BHXH chuyển lại danh sách, UBND cấp xã phối hợp với công an phường để rà soát lại, lập danh sách cuối cùng gửi về cơ quan BHXH để kịp thời cấp thẻ BHYT cho người dân.

Với quy trình như trên, người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc diện được cấp thẻ BHYT miễn phí sẽ không phải thực hiện thủ tục gì, tất cả đều do cơ quan BHXH, UBND và công an cấp xã thực hiện, cấp thẻ đến người dân.

Hằng tháng, UBND cấp xã sẽ rà soát, phối hợp với công an hoặc người dân để kịp thời lập danh sách những người đủ điều kiện mới phát sinh, gửi về cơ quan BHXH trước ngày 10 hằng tháng để cấp thẻ BHYT cho người dân.

Trường hợp người dân đã đủ điều kiện theo Nghị quyết số 56 mà phát hiện mình chưa được hỗ trợ thẻ BHYT, BHXH Thành phố đề nghị liên hệ ngay với UBND phường để cung cấp thông tin, làm thủ tục cấp thẻ.