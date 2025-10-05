Dân vùng bão góp tiền đi chợ nấu cơm, mời 30 thợ điện đến nhà dùng bữa

Những ngày qua, câu chuyện về tình người ấm áp tại tổ dân phố Tân Thắng, phường Hải Ninh, Hà Tĩnh, được lan tỏa, chạm đến trái tim của hàng nghìn người.

Sau cơn bão Bualoi (bão số 10) tàn phá, hàng chục thợ điện đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm khắc phục sự cố. Đáp lại tấm lòng ấy, người dân Tân Thắng đã tự nguyện góp tiền, góp sức, cùng nhau chuẩn bị những bữa cơm thịnh soạn, mời các anh thợ điện đến dùng bữa tại nhà.

Người dân cùng vào bếp nấu cơm mời thợ điện đến nhà ăn (Ảnh: Võ Nga).

Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy không khí ấm cúng, đoàn kết. Người dân hăng hái tham gia, từ việc vặt lông gà, làm cá, nhặt rau đến miệt mài nấu nướng. Các thợ điện trong màu áo cam, sau những giờ làm việc vất vả, đã quây quần trên sân và thềm nhà dân, vui vẻ thưởng thức bữa cơm đượm nghĩa tình.

Chị Võ Nga (tổ dân phố Tân Thắng) chia sẻ: "Bà con chỉ nghĩ đơn giản, các anh thợ điện xa nhà vất vả quá nên muốn mời họ bữa cơm. Chúng tôi không ngờ được mọi người quan tâm, động viên nhiều đến vậy".

Một cụ bà cùng tham gia làm thịt gà (Ảnh: Võ Nga).

Theo chị Nga, khoảng 30 thợ điện từ tỉnh Sơn La đã về hỗ trợ khắc phục sự cố mất điện trên địa bàn phường.

Sáng 4/10, 12 người dân tổ Tân Thắng đã nảy ra ý tưởng góp tiền nấu cơm mời các anh. Chỉ trong buổi sáng, họ đã cùng nhau đi chợ, chuẩn bị bữa ăn tại một nhà dân và mời 30 công nhân đến dùng cơm. Nhiều hộ dân khác cũng đã ủng hộ thêm tiền, nước ngọt và trái cây.

"Các anh thợ điện nói đây là bữa cơm ngon nhất từ khi vào Hà Tĩnh. Với chúng tôi, đó là cách để gửi lời cảm ơn chân thành đến họ", chị Nga xúc động nói.

Hàng chục thợ điện ngồi quây quần tại thềm và sân nhà của người dân dùng bữa cơm trưa (Ảnh: Võ Nga).

Ông Trần Bá Toàn, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, khẳng định hành động của bà con tổ dân phố Tân Thắng là biểu hiện của tình cảm, sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với lực lượng thợ điện từ các tỉnh bạn.

Cũng theo ông Toàn, đến nay, 15/19 tổ dân phố đã có điện trở lại, và các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đang được khẩn trương khắc phục.