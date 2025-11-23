Mỹ có thể liệt băng đảng Venezuela vào danh sách khủng bố

Biên đội tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Theo các quan chức, Mỹ dự định tuần tới sẽ liệt kê Cartel de los Soles ở Venezuela là tổ chức khủng bố nước ngoài vì bị cáo buộc liên quan đến việc nhập khẩu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuần trước cho biết động thái đó sẽ “mang lại cho Mỹ hàng loạt lựa chọn mới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng, việc liệt kê sắp tới sẽ cho phép Mỹ nhắm vào tài sản và cơ sở hạ tầng tại Venezuela, nhưng ông cũng bày tỏ khả năng theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Hai quan chức Mỹ xác nhận có các cuộc trao đổi giữa Caracas và Washington, nhưng chưa rõ liệu các cuộc trao đổi này có ảnh hưởng đến thời điểm hoặc quy mô các chiến dịch của Mỹ hay không.

Trong những tuần gần đây, các báo cáo về hành động sắp xảy ra xuất hiện dày đặc khi quân đội Mỹ triển khai lực lượng đến vùng Caribe trong bối cảnh quan hệ với Venezuela ngày càng xấu đi.

Hai quan chức Mỹ ngày 22/11 cho biết các hoạt động bí mật có thể sẽ là phần mở màn của hành động mới nhằm vào Venezuela. Một quan chức cấp cao nói rằng không loại trừ bất kỳ khả năng nào liên quan đến chiến dịch mà Washington tuyên bố nhằm trấn áp tội phạm ma túy.

Lầu Năm Góc, Nhà Trắng, CIA chưa đưa ra bình luận.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc nhiều phương án liên quan đến Venezuela nhằm đối phó các băng nhóm ma túy. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới hoạt động buôn bán ma túy.

Việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở Caribe đã diễn ra trong nhiều tháng. Tổng thống Trump đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm 21/11 cảnh báo các hãng hàng không lớn về “tình huống tiềm ẩn nguy hiểm” khi bay qua Venezuela và kêu gọi thận trọng.

Ba hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay rời Venezuela vào hôm 22/11 sau cảnh báo của FAA.