Chủ vườn Lâm Đồng mất trắng nửa tỷ đồng vì nước lũ cuốn trôi nông trại hoa

Nỗ lực giải cứu hoa không thành

Tối 20/10, nước vẫn còn ngập băng nông trại hoa 6.500m2 của anh Nguyễn Phú Thọ, ngụ tại phường Liang Biang - Đà Lạt (thị trấn Lạc Dương cũ), tỉnh Lâm Đồng. Bì bõm lội trong bùn với hy vọng tìm được một vài luống hoa còn cứu được, song anh Thọ chỉ biết thở dài, ứa nước mắt vì thực sự mất trắng sau 3 ngày mưa lũ.

“Mất hết rồi”, anh Thọ nghẹn lời.

Vườn hoa của anh Thọ bị nước lũ san phẳng, chỉ còn lại bùn đất (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Anh kể từ 3 hôm trước, khi mưa trút xuống, nước lũ bắt đầu tràn vào bên trong nông trại hoa của gia đình. Đỉnh điểm là vào tối 19/11, nước ồ ạt tràn vào nhanh hơn khiến anh trở tay không kịp.

“Nước ngập cao khoảng 1m. Nếu cây trong vườn đã trưởng thành, cho ra hoa và đạt chiều cao nhất định thì chúng tôi còn cứu được. Nhưng nông trại đang trong giai đoạn trồng cây non, còn thấp, ngập lút hết”, anh Thọ kể.

Người nông dân cho biết, số hoa này anh dự định trồng để phục vụ Tết. Anh cũng vừa mở rộng sản xuất, với kỳ vọng tăng thêm sản lượng nhằm cung cấp hoa cho cả dịp 8/3 năm sau.

Anh nhẩm tính nếu gieo trồng và thu hoạch thành công, anh sẽ kiếm được khoảng 1 tỷ đồng, có một mùa Tết ấm no, lo được cho gia đình và người lao động ở nông trại. Nào ngờ, mọi tính toán, kỳ vọng của ông chủ vườn nông dân giờ về con số 0.

Khu vực bên ngoài nông trại cũng bị ngập do nước lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thú thật, tôi chỉ mới theo nghề trồng hoa từ đầu năm nay. Giờ gặp cảnh này, tôi đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao được, thiên tai đến thì người nông dân phải chịu. Chỉ có cái là tôi không biết sẽ phải làm gì tiếp theo”, anh Thọ dằn vặt.

Người chủ vườn càng não nề hơn khi nhiều nông hộ xung quanh cũng rơi vào cảnh tương tự.

Chị Trần Quỳnh Trang, thương lái ngụ tại phường Liang Biang - Đà Lạt, cho hay nông trại hoa của gia đình chị cũng bị ngập úng trong tối 19/11. Chỉ trong tháng 11, nông trại đã trải qua liền 3 lần ngập nước.

Gia đình chị Trang cố giải cứu hoa khi nước lũ tràn vào (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

“Khoảng 16h, khi thấy nước bắt đầu tràn vào, gia đình tôi và công nhân đã chia nhau ra cắt hoa, thu hoạch sớm để cứu được bao nhiêu thì cứu. Thế nhưng, nước tràn vào quá nhanh, đến khoảng 19h30 thì nước dâng ngang thắt lưng. Lo sợ nguy hiểm, chúng tôi đành để mặc cho số lượng lớn hoa còn lại ngập úng”, chị Trang kể.

Mất hoa là mất Tết

Chị Trang cho hay những cây non trồng cho vụ Tết chỉ cần ngập khoảng 60cm là chết. Với các luống hoa đã trưởng thành, dù cao hơn 1m nhưng nước lũ dâng cao vẫn nhấn chìm toàn bộ mặt bông, nhà vườn buộc phải bỏ.

Theo ước tính của gia đình, 150.000 gốc cúc đang vào kỳ thu hoạch, 100.000 cây cúc non chuẩn bị cho vụ Tết, 10.000 hoa đồng tiền và 1 sào hoa hồng đang cắm giống đều bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại lên đến 400 triệu đồng.

Nông trại của gia đình chị Trang bị ngập úng, mất trắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tiếc nhất là hoa gieo trồng cho dịp Tết. Tết sắp đến mà hoa không còn. Đau xót lắm”, chị Trang nói.

Gia đình chị Trang trực tiếp quản lý nông trại, còn chị làm chủ vựa, thu gom hoa tại địa phương. Chị cho biết nhiều chủ vườn vốn là mối quen cũng vừa gọi điện báo tin nông trại bị nước lũ cuốn phăng, thiệt hại nặng nề.

Đơn cử, vườn hoa hồng rộng 6.000m² của bà Nguyễn Thị Liêu tại địa phương bị ngập úng toàn bộ, cuốn theo số tiền 400 triệu đồng gia đình đã dồn vào đầu tư. Nông trại hoa của bà Trần Thị Tuyết (SN 1973) cũng bị nước lũ tàn phá, giờ chỉ còn lại bùn đất, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Không chỉ nhà vườn thất thu, thương lái như chị Trang cũng chịu ảnh hưởng khi thiên tai gây gián đoạn giao thông tại nhiều tỉnh miền Trung.

Lô hàng của chị Trang bị hư hỏng nặng vì giao thông gián đoạn, không thể giao hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Trong các ngày 16 và 18/11, mưa lớn gây sạt lở đèo và ngập lụt, khiến toàn bộ xe chở hàng từ đây ra miền Trung, miền Bắc bị kẹt giữa đường. Nông sản và hoa tươi chất trên xe bị ùn ứ nhiều ngày, hư hỏng gần như toàn bộ”, chị Trang gạt nước mắt.

Đến thời điểm này chị vẫn chưa thể thống kê hết thiệt hại từ những lô hàng giao chậm cho các tỉnh miền Trung và đặc biệt là các tỉnh phía Bắc.