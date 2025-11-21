Đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi cho nhân viên trường học lên 30% từ 1/1/2026

Nên tăng phụ cấp ngay cho nhân viên trường học

Tại phiên thảo luận về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo chiều 20/11, đại biểu Hà Ánh Phượng (đoàn Phú Thọ) nhấn mạnh yêu cầu phải nhìn lại toàn diện chính sách với đội ngũ nhân sự trong trường học.

Bà cho rằng nhân viên trường học dù chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng là lực lượng giữ vai trò sống còn trong vận hành mỗi ngôi trường, từ thí nghiệm, thiết bị, công nghệ thông tin đến hỗ trợ chuyên môn và an toàn trường học.

Theo dự thảo, phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện theo lộ trình, với mức tối thiểu 70% cho giáo viên và 30% cho nhân viên. Tuy nhiên, đại biểu Phượng cho rằng riêng với nhóm nhân viên trường học, cần áp dụng ngay mức 30% từ ngày 1/1/2026 mà không chờ lộ trình.

Lý do là khối lượng công việc của đội ngũ này đang tăng mạnh bởi yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới: triển khai STEM, thực hành, thí nghiệm an toàn, vận hành lớp học số, phòng học thông minh, triển khai học liệu điện tử…

"Ở một số vị trí, họ làm việc như công chức nhưng không có phụ cấp công vụ; làm trong ngành giáo dục nhưng lại không có phụ cấp ưu đãi nghề như giáo viên", đại biểu nêu rõ.

Đại biểu Hà Ánh Phượng, đoàn Phú Thọ (Ảnh: Media QH).

Trong khi đó, thu nhập của nhân viên trường học hiện thấp hơn đáng kể so với giáo viên, khiến nhiều người rời bỏ vị trí, gây thiếu hụt nghiêm trọng tại các trường phổ thông.

Nữ đại biểu tỉnh Phú Thọ khẳng định việc nâng ngay phụ cấp ưu đãi nghề lên 30% cho nhân viên là "điều kiện tối thiểu" để giữ chân lực lượng đang gánh vác nhiều nhiệm vụ mới, đồng thời đảm bảo mặt bằng thu nhập chung trong trường học, tránh tạo khoảng cách quá lớn giữa giáo viên và nhân viên. Việc này cũng nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị - ưu tiên nguồn lực để giáo dục thực sự trở thành quốc sách hàng đầu.

Không chỉ đề xuất điều chỉnh cho nhân viên trường học, đại biểu Hà Ánh Phượng cũng dành nhiều thời lượng phân tích chính sách phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên - nhóm giữ vai trò then chốt trong chất lượng giáo dục.

Theo bà, gần ba thập kỷ trước, Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII đã khẳng định lương giáo viên phải xếp cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp và có thêm các chế độ phụ cấp theo tính chất công việc. Quan điểm này được nhấn mạnh lặp lại trong Nghị quyết 29, Kết luận 91, Luật Nhà giáo và mới nhất là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục.

Để cụ thể hóa tinh thần này, đại biểu đưa ra hai phương án:

Phương án 1, bổ sung quy định phụ cấp lương cơ bản tương ứng với chức danh từ 1 đến 1,8 đối với nhà giáo" - tương tự dự thảo nghị định về chính sách tiền lương cho giáo viên khi xây dựng Luật Nhà giáo. Đây sẽ là cơ sở pháp lý rõ ràng để thực hiện ưu tiên đặc thù cho nhà giáo.

Phương án 2, áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 65% từ ngày 1/1/2026 cho giáo viên mầm non và phổ thông; 100% cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn; sau đó mỗi năm tăng 5%, đến sau 2030 thì điều chỉnh tùy tình hình kinh tế - xã hội.

Đại biểu nhấn mạnh: "Mỗi ngành đều quan trọng, nhưng giáo dục hôm nay đang ở điểm nút cần lực đẩy mạnh mẽ. Vì vậy, chính sách ưu đãi đặc thù không chỉ là hỗ trợ thu nhập mà là giải pháp chiến lược để tháo gỡ điểm nghẽn nhân lực, tạo đà cho những thay đổi lớn của ngành trong giai đoạn mới".

Cần mốc thời gian tăng lương cụ thể để giáo viên yên tâm công tác

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) bày tỏ sự đồng thuận với đề xuất của đại biểu Hà Ánh Phượng về việc thực hiện các ưu đãi nghề nghiệp đối với giáo viên và nhân viên trường học.

Bên cạnh đó, ông cho rằng khái niệm "phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện theo lộ trình" cần được làm rõ hơn. Nếu không xác định mốc thời gian cụ thể, chính sách dễ tạo kỳ vọng trong đội ngũ giáo viên nhưng triển khai chậm, ảnh hưởng tới tâm lý, niềm tin và hiệu lực thực thi.

"Thực tế, cử tri ngành giáo dục đã kiến nghị nhiều lần về việc nâng chế độ, nhưng do vướng mắc nguồn lực và lộ trình nên rất khó trả lời khi tiếp xúc cử tri", ông nói.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn Lai Châu (Ảnh: Media QH).

Đại biểu Khánh cũng đề nghị rà soát sự công bằng giữa phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo và viên chức y tế. Dù cùng làm việc tại địa bàn khó khăn, mức ưu đãi hiện có sự chênh lệch đáng kể.

Đối với nhân viên trường học, dự thảo đang quy định mức 30% chung cho mọi vùng. Đại biểu Khánh đồng thuận nhưng lưu ý rằng áp dụng một mức cho cả vùng thuận lợi và vùng khó khăn là chưa hợp lý, cần xem xét phân tầng để bảo đảm công bằng, dù mức chênh lệch nhỏ.

Về nguồn lực, ông nhấn mạnh số lượng giáo viên và nhân viên rất lớn, nên kinh phí tăng thêm sẽ rất đáng kể.

"Nếu giao cho địa phương tự cân đối sẽ gây áp lực, đặc biệt với các tỉnh miền núi. Cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ nguồn từ ngân sách trung ương", đại biểu cho biết.