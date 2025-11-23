Chương trình phi lợi nhuận mở đường cho lao động Nghệ An đổi đời ở xứ người

Tại Hội nghị thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế do Bộ Nội vụ phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tại Cửa Lò vừa qua, ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, khẳng định mô hình lao động phi lợi nhuận đã trở thành “điểm sáng nhân lực” của tỉnh trong nhiều năm qua.

Ông Quỳnh cho biết, các chương trình này không chỉ giúp hàng chục nghìn người dân có việc làm, cải thiện thu nhập, mà còn đóng góp lớn vào nguồn kiều hối, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh.

Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với dân số trên 3,5 triệu người và hơn 1,6 triệu lao động đang tham gia vào các ngành kinh tế.

Tỉnh có trên 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trên 40 doanh nghiệp dịch vụ việc làm, tạo nền tảng quan trọng cho đào tạo và cung ứng lao động chất lượng đi làm việc ở nước ngoài.

Trong giai đoạn 2023-2025, Nghệ An đã đưa được 60.662 lao động ra nước ngoài theo hợp đồng, bình quân mỗi năm hơn 20.000 người; hiện nay Nghệ An có gần 100 nghìn lao động đang làm việc ở các quốc gia.

Lao động tỉnh Nghệ An chủ yếu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước Trung đông và một số thị trường mới. Nhờ đó, kiều hối gửi về địa phương duy trì ở mức 650-700 triệu USD/năm, trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nghệ An là địa phương dẫn đầu cả nước về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, riêng về chương trình EPS của Hàn Quốc, với khoảng 16.500 lao động đang làm việc tại đây.

Số lao động tham gia phỏng vấn trong một đợt tuyển dụng tại Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bên cạnh đó, nhiều lao động của tỉnh tham gia các chương trình phi lợi nhuận như: IM Japan, điều dưỡng viên, kỹ năng đặc định và hợp tác song phương với châu Âu và châu Á, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường việc làm chất lượng cao.

Giai đoạn 2021 đến giữa năm 2025, Nghệ An ghi nhận gần 19.000 lượt lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn, hơn 6.500 người đạt kết quả và gần 6.000 lao động xuất cảnh theo chương trình EPS.

10 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 950 lao động sang Hàn Quốc làm việc, dự báo cả năm duy trì ổn định. Những con số này cho thấy uy tín, năng lực và kỷ luật của lao động Nghệ An tiếp tục được đánh giá cao.

Xuất khẩu lao động phi lợi nhuận đã mang lại nhiều tác động tích cực như tạo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập, giảm nghèo, hình thành tác phong công nghiệp và nâng cao kỹ năng nghề. Khi trở về quê hương, nhiều lao động được các doanh nghiệp FDI tuyển dụng vào làm việc, tiếp tục đóng góp cho doanh nghiệp hoặc tự khởi nghiệp.

Theo ông Vi Ngọc Quỳnh, Nghệ An cũng gặp một số khó khăn như: Hạn ngạch tiếp nhận lao động chưa ổn định, công tác tuyên truyền ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế, chính sách tín dụng ưu đãi cho nhóm yếu thế chưa đáp ứng nhu cầu; vẫn còn trường hợp lao động hết hạn hợp đồng chưa về nước đúng quy định.

Việc kết nối việc làm cho người hồi hương cần được hoàn thiện để đảm bảo bền vững lâu dài.

Tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Nội vụ tăng chỉ tiêu tuyển chọn cho các chương trình phi lợi nhuận, đồng thời mở rộng thị trường hợp tác lao động với nhiều nước châu Âu và châu Á.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đề nghị Trung tâm Lao động ngoài nước cung cấp sớm kế hoạch tuyển chọn, tăng cường tập huấn cho cán bộ cơ sở và tạo thêm cơ hội tái xuất cảnh cho lao động chấp hành tốt hợp đồng.

Sở Nội vụ Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất và đẩy mạnh phương châm đi đúng chương trình, không qua môi giới và không cư trú trái phép.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục xem các chương trình phi lợi nhuận là kênh chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực, đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nội vụ để khai thác hiệu quả tiềm năng lao động của địa phương.