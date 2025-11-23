Bỏ làm công nhân về nuôi lợn rừng, cô gái có thu nhập bất ngờ

Từ công nhân may trở về quê và hành trình gây dựng trang trại lợn rừng

Những năm gần đây, thịt lợn rừng Thái Lan và lợn rừng lai trở thành đặc sản được nhiều nhà hàng, bếp ăn, khu du lịch lựa chọn vì thịt thơm, ít mỡ và giàu hương vị tự nhiên.

Giá bán cao gấp 1-2 lần lợn nuôi thông thường giúp mô hình này mở ra hướng làm giàu mới cho bà con vùng trung du Nghệ An, nơi có điều kiện tự nhiên phù hợp với vật nuôi này.

Trong số đó, câu chuyện lập nghiệp của chị Nguyễn Thị Yến (SN 1994), nông dân xóm Tân Thành, xã Tân Phú, là một trong những mô hình tiêu biểu và bền vững.

Mô hình nuôi lợn rừng Thái Lan của chị Yến tại xóm Tân Thành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông, Yến từng có thời gian vào miền Nam làm công nhân may với mong muốn đổi đời. Thế nhưng thu nhập ít ỏi khiến chị phải chật vật xoay xở, không thể tích lũy vốn để theo đuổi mục tiêu của bản thân.

“Đi làm chỉ đủ trang trải, không thấy tương lai lâu dài, nên tôi quyết định quay về quê, nơi mình có đất, có điều kiện để làm kinh tế”, chị kể.

Năm 2017, vợ chồng chị Yến bàn nhau đầu tư mô hình nuôi lợn rừng Thái Lan. Từ số vốn tích góp ít ỏi và vay mượn thêm, hai vợ chồng bắt đầu dựng chuồng trại, mua 6 con lợn nái và 1 con đực giống.

Thời điểm đó, nuôi lợn rừng được xem là hướng đi mới nhưng rủi ro không nhỏ vì chi phí đầu tư ban đầu cao, kỹ thuật chăm sóc đặc thù và thị trường tiêu thụ chưa thật ổn định.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, cộng thêm đặc tính dễ thích nghi, ít bệnh và chất lượng thịt cao của giống lợn rừng Thái Lan lai, mô hình nhanh chóng cho thấy hiệu quả.

“Những năm đầu vất vả lắm. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sai đâu sửa đó, học hỏi từ các trang trại khác rồi điều chỉnh cách nuôi phù hợp với điều kiện của mình”, chị Yến chia sẻ thêm.

Sau vài năm, quy mô trang trại được mở rộng lên 13 con nái sinh sản và 2 con đực giống. Mỗi năm đàn lợn của chị cho ra khoảng 150-200 con lợn thịt. Thời điểm thị trường thuận lợi, nhiều khách đến tận nơi thu mua, thậm chí “vừa rao là bán hết”, không đủ cung cấp cho thị trường.

Nhờ mô hình nuôi lợn rừng Thái Lan, gia đình chị Yến có nguồn thu nhập ổn định mỗi năm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo chị Yến, yếu tố quyết định thành công của mô hình là ở cách chăm sóc và khẩu phần ăn. Lợn rừng Thái Lan không ăn đồ nấu chín mà cần nguồn thức ăn tự nhiên, đảm bảo thô xanh, giàu chất xơ.

Thức ăn hằng ngày gồm cám ngô, cám gạo, bã bia trộn thân chuối băm nhỏ, sau đó ủ men vi sinh để tăng mùi vị, kích thích tiêu hóa và bảo vệ đường ruột của lợn. Những thức ăn sẵn có như chuối, khoai lang, rau rừng cũng được tận dụng tối đa để giảm chi phí.

Làm bài bản, nuôi đúng kỹ thuật để thu hàng trăm triệu mỗi năm

Chị Yến cho biết: “Nuôi lợn rừng đòi hỏi kiên trì vì chúng lớn chậm, mất khoảng 6-7 tháng mới đạt trọng lượng xuất chuồng. Nhưng bù lại chất lượng thịt rất tốt, khách hàng quen đều khen thịt thơm và săn chắc. Vì thế giá bán luôn ổn định hơn lợn thường”.

Bên cạnh nguồn thức ăn, an toàn sinh học được xem là yếu tố sống còn đối với mô hình này. Gia đình chị tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh chuồng nuôi, phun tiêu độc khử trùng định kỳ, đảm bảo máng ăn, máng uống luôn sạch, đồng thời hạn chế người lạ ra vào khu vực chăn nuôi.

Thêm vào đó, việc tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin giúp đàn lợn an toàn tuyệt đối trước bệnh dịch tả lợn châu Phi suốt nhiều năm nay.

Mỗi năm, đàn lợn rừng của chị Yến cho xuất chuồng 150-200 con lợn thịt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhờ cách làm bài bản, thu nhập từ chăn nuôi lợn rừng Thái Lan mang lại cho gia đình chị Yến bình quân hơn 600 triệu đồng mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, lãi ròng đạt khoảng 250-300 triệu đồng. Đây là khoản thu ổn định và tương đối cao đối với hộ nông dân miền núi.

Không dừng lại ở đó, để tận dụng diện tích đất trống và nguồn phân hữu cơ sẵn có, chị Yến còn đào ao thả cá, nuôi dê... Cá chủ yếu ăn cỏ và phụ phẩm từ chăn nuôi, mỗi năm thu hoạch khoảng 1 tấn, giúp gia tăng thêm vài chục triệu đồng.

Ông Trần Văn, xóm trưởng xóm Tân Thành, chia sẻ mô hình nuôi lợn rừng của chị Yến là một trong những hướng làm kinh tế hiệu quả ở địa phương, không chỉ giúp gia đình chị có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo động lực để nhiều hộ khác học hỏi làm theo. Việc chị kết hợp nuôi lợn rừng với lợn ta cũng cho thấy sự linh hoạt, biết nắm bắt thị trường, nhờ đó trang trại phát triển rất tốt.

Gia trại của chị Yến không chỉ cung cấp lợn thịt mà còn bán giống cho nhiều hộ chăn nuôi trong và ngoài vùng. Chị luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho bà con xung quanh để cùng nhau phát triển.

“Lợn rừng Thái Lan phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Tân Kỳ. Nếu làm đúng kỹ thuật thì hiệu quả rất rõ rệt, người dân hoàn toàn có thể nhân rộng mô hình”, chị Yến nói.

Với hướng đi bền vững, mô hình nuôi lợn rừng Thái Lan của chị Yến đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông thôn, mở ra cơ hội thoát nghèo, làm giàu cho nhiều thanh niên trẻ ở vùng trung du Nghệ An.