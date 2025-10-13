“Phụng sự không giết doanh nghiệp, vô cảm mới khiến doanh nghiệp chết”

Nói với phóng viên báo Dân trí, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group - không giấu được sự xúc động và niềm tự hào về ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 thật đặc biệt của năm nay.

Ông nói, năm nay được chứng kiến những thời khắc lịch sử như 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở những con số vĩ đại, mà các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh cả nước đang hừng hực chuyển động để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chia sẻ về tinh thần phụng sự và khát vọng kiến tạo của doanh nhân Việt, bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch HĐQT Hanel PT - cho rằng, mỗi doanh nghiệp Việt là một hạt giống của Tổ quốc. “Nếu hạt giống ấy được gieo bằng tri thức, tưới bằng lòng tử tế và nuôi bằng tinh thần phụng sự, đất nước sẽ đơm hoa kết trái từ sáng tạo và nhân ái. Phụng sự không làm bạn nghèo đi, mà giúp bạn lớn lên”, bà nhìn nhận.

Theo bà, khi chọn phụng sự, doanh nhân chọn con đường dài hơn nhưng vững chắc hơn. Điều họ tự hào không phải là lợi nhuận, mà là dấu ấn mình để lại cho con người, cho đất nước và cho thế hệ sau.

Bà cũng thừa nhận nhiều người trẻ khởi nghiệp thường băn khoăn rằng “phụng sự thì sống sao, lấy gì tồn tại khi chưa có vốn, chưa có khách hàng”. Nhưng theo góc nhìn của bà, phụng sự không đồng nghĩa với hy sinh hay từ bỏ lợi ích mà là đặt cái tâm và giá trị thật vào sản phẩm, dịch vụ mà mình mang đến cho xã hội. “Phụng sự không giết doanh nghiệp, vô cảm mới khiến doanh nghiệp chết”, bà nhấn mạnh.

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ, doanh nhân Việt cần xác định rõ vai trò của mình không chỉ là người tạo ra lợi nhuận, mà còn là người góp phần kiến tạo xã hội. Một nền kinh tế muốn phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh, tinh thần phụng sự và ý thức vì cộng đồng.

“Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà khoa học, công nghệ và lòng người gặp nhau để viết lại định nghĩa về phát triển bền vững. Tôi tin rằng chính những doanh nhân biết dấn thân, biết phụng sự, biết yêu đất nước sẽ là lực lượng góp phần xây dựng một nền kinh tế tử tế và hùng cường của Việt Nam”, bà Trang nói. Bà mong thế hệ doanh nhân trẻ cùng nhau xây dựng “cốt cách doanh nhân Việt” - thế hệ vừa làm kinh tế giỏi, vừa sống tử tế, vừa dám mơ lớn, vừa biết phụng sự.

Ông Đặng Quốc Bảo - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam - cho rằng sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, khu vực doanh nghiệp tư nhân đã có thêm nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực kinh tế của đất nước. Các doanh nghiệp tư nhân có thể đảm nhận những dự án, công trình quy mô lớn với sự đồng hành của Chính phủ và các bộ, ngành.

“Đây là tiền đề quan trọng, tạo động lực cho tập đoàn chúng tôi và các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục triển khai các dự án mới. Với cá nhân tôi, Nghị quyết 68 mang lại tác động tích cực và cần thiết trong giai đoạn phát triển hiện nay”, ông nói.

Nghị quyết cũng đề cập đến các chính sách ưu đãi, nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cũng như các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp. Điều này khiến cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng lớn, nhất là khi có thêm cơ hội tham gia các dự án hạ tầng và năng lượng quy mô.

Ông nhận định, thời gian qua, việc quản lý và vận hành của Nhà nước đã có nhiều đổi mới tích cực, tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Từ góc độ doanh nghiệp trong nước, ông Bảo cho rằng khi nền kinh tế đặt ra các mục tiêu mới, thách thức đối với khu vực tư nhân cũng tăng lên. Do đó, việc hình thành các liên minh hoặc hệ sinh thái doanh nghiệp là rất cần thiết, vừa để hỗ trợ lẫn nhau, vừa tạo ra cạnh tranh lành mạnh.

Phát triển kinh tế tư nhân là tầm nhìn dài hạn, toàn diện (Ảnh: Hải Long).

Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa - nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - nhận định một nền kinh tế hùng mạnh cần các tập đoàn tầm cỡ quốc tế. Việc đặt kỳ vọng vào kinh tế tư nhân là một tầm nhìn dài hạn, toàn diện.

Nghị quyết 68 chú trọng đến chỉ tiêu phát triển số lượng các doanh nghiệp tư nhân rất cụ thể: đạt 2 triệu doanh nghiệp đến năm 2030 và 3 triệu doanh nghiệp đến năm 2045, đóng góp hơn 60% GDP, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Ông thẳng thắn nhìn nhận một thực tế, số lượng doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam còn rất hạn chế so với các nước. Để hình dung, ông dẫn chứng rằng, một tỉnh của Trung Quốc với dân số khoảng 60-70 triệu dân đã có tới 6 triệu doanh nghiệp. Hay như Mỹ, với dân số gấp 3 lần Việt Nam, họ có tới 27 triệu doanh nghiệp, gấp 27 lần số lượng doanh nghiệp của Việt Nam.

Do đó, việc đặt ra các chỉ tiêu này, cùng với mục tiêu về chất lượng và năng lực hội nhập, không chỉ thể hiện khát vọng phát triển mà còn cho thấy quyết tâm đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đồng thời khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng làm giàu.

Nghĩ lớn, làm thật, kiến tạo giá trị bền vững

Kiến trúc sư Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - cho biết Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức. Để vượt qua, để vươn lên, chúng ta cần một đội ngũ doanh nghiệp dân tộc thực sự mạnh mẽ không chỉ về quy mô mà quan trọng hơn là về tầm nhìn, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Theo ông, đội ngũ doanh nhân cần hướng tới tư duy chiến lược, đó là nghĩ lớn, làm thật và kiến tạo giá trị bền vững. Cụ thể là nghĩ lớn với tầm nhìn chiến lược, không giới hạn bởi biên giới quốc gia. Làm thật với quyết tâm, trách nhiệm và sự trung thực tuyệt đối. Kiến tạo giá trị bền vững không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả đất nước và nhân loại.

Ông giải thích, nghĩ lớn không đơn thuần là khát vọng cá nhân của từng doanh nhân, mà là tư duy chiến lược gắn liền với vận mệnh quốc gia. Năm 2025 đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao theo Nghị quyết của Đại hội Đảng XIII. Mục tiêu này đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi nếu các doanh nhân thực sự nghĩ lớn.

Đi cùng với đó, nghĩ lớn mà không làm thật chỉ là ảo tưởng. Làm thật, theo ông Hải, trước hết là làm thật với chính mình - tức là trung thực, minh bạch, không cơ hội, không đầu cơ. Doanh nghiệp cần phải xây dựng nền tảng vững chắc trên sự trung thực - trung thực với chính mình về năng lực thực sự, về những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần khắc phục. Làm thật với chính mình còn có nghĩa là dám đối diện với thực tế, dám thừa nhận sai lầm và quyết liệt điều chỉnh.

Ông Hải còn quan niệm làm thật với đối tác và khách hàng, làm thật với đất nước - tức là gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, không chỉ hướng tới lợi nhuận mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững. Đó là đầu tư vào công nghệ xanh, giảm thiểu tác động đến môi trường, góp phần vào mục tiêu Net Zero.

"Làm thật với đất nước" còn là đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cả ngành, của cả nền kinh tế. Khi doanh nghiệp Việt Nam mạnh, thương hiệu Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế, đó chính là đóng góp thiết thực nhất cho đất nước.

Theo ông, 3 tầng ý nghĩa của "làm thật" không tách biệt mà gắn kết chặt chẽ với nhau. Khi làm thật với chính mình, doanh nghiệp sẽ có nền tảng vững chắc. Khi làm thật với đối tác và khách hàng, doanh nghiệp sẽ xây dựng được uy tín bền vững. Khi làm thật với đất nước, doanh nghiệp sẽ có được ý nghĩa lớn lao hơn lợi nhuận - đó là đóng góp vào sự thịnh vượng chung của quốc gia.

Khi nghĩ lớn, làm thật, doanh nghiệp và doanh nhân mới có thể kiến tạo giá trị bền vững. Ông Hải nhìn nhận doanh nghiệp Việt đang đứng trước một cơ hội lịch sử. Với tiềm năng to lớn về nguồn nhân lực, công nghệ, chuỗi cung ứng và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 40 năm đổi mới, doanh nghiệp hoàn toàn có thể vươn ra thế giới, trở thành những tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế.

Khi nghĩ lớn, làm thật, doanh nghiệp và doanh nhân mới có thể kiến tạo giá trị bền vững cho đất nước (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đồng hành

Ông Don Lam - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital - cho biết đã ngót 30 năm sống và làm việc tại Việt Nam, chứng kiến sự chuyển mình phi thường từ đất nước thuần nông truyền thống trở thành một điểm sáng về sản xuất, dịch vụ và công nghệ tại châu Á. Ông tin rằng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để làm chủ công nghệ và công nghệ tài chính (fintech), với sự đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ của Nhà nước.

Công nghệ gắn liền với thị trường tài chính không chỉ là mối quan tâm cá nhân ông mà còn là khát vọng chung của nhiều doanh nhân, đặc biệt là đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Chìa khóa này sẽ tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Vì vậy, Việt Nam cần tập trung phát huy sức mạnh nội lực. Và trọng tâm của nội lực đó chính là quá trình số hóa toàn diện, đặc biệt lĩnh vực tài chính đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Vị này chia sẻ thêm, Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã trình Thủ tướng sáng kiến xây dựng Quỹ Phát triển kinh tế tư nhân, trong đó tập trung vào việc tập hợp nguồn vốn tư nhân trong nước, tạo chuỗi dẫn dắt thị trường, từ đó làm nền tảng cho hệ sinh thái sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khác.

Nêu quan điểm, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Tập đoàn U&I - nói rằng để hiện thực hóa khát vọng hùng cường và vươn tầm quốc tế, Việt Nam cần một sự chuyển mình đồng bộ giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Chiến lược để vươn tầm quốc tế đòi hỏi những giải pháp cụ thể để doanh nghiệp tư nhân không chỉ "đi cùng" mà còn "đi trước" trong hội nhập, biến thách thức thành cơ hội, đưa thương hiệu Việt vươn ra toàn cầu, ông nhấn mạnh.

Ông cũng nhìn nhận Việt Nam đang ở thời điểm "rất thú vị" của tiến trình phát triển. Bây giờ là thời điểm phù hợp để doanh nghiệp tư nhân vào cuộc. “Nếu chúng ta không biết khai thác cơ hội này, chúng ta sẽ tụt lại và phải mất rất lâu để quay trở lại”, vị doanh nhân khẳng định.

Theo ông Tín, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là bước ngoặt mang tính đột phá, "bệ phóng" để khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Chủ trương của Nhà nước đã rất rõ ràng, vấn đề là hành động của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân như thế nào để hai bên phối hợp thật tốt, làm được những điều cả hai cùng mong muốn.

Vì vậy, điểm mấu chốt hiện nay không nằm ở việc phổ biến tinh thần của Nghị quyết, mà ở cách triển khai cụ thể. Ông cho rằng tính lan tỏa của Nghị quyết 68 sẽ chỉ thực sự bền vững khi chuyển hóa thành hành động, chương trình và dự án cụ thể. Khi đó, từng doanh nghiệp - dù là nhỏ, vừa hay siêu nhỏ, dù thuộc lĩnh vực công nghệ, sản xuất hay thương mại truyền thống - đều nhìn ra "sân chơi" của mình trong chiến lược phát triển quốc gia.

Tuy nhiên, trước loạt thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt, ông kỳ vọng rằng với tinh thần "kiến tạo phát triển" của Nghị quyết 68, tiếng nói của doanh nghiệp sẽ được lắng nghe nhiều hơn và vướng mắc sẽ được xử lý nhanh hơn.

Thể chế có thể là bệ phóng, nhưng cũng có thể trở thành tảng đá lớn nhất kìm hãm bệ phóng, ông Tín nhận định. Ông cho rằng để giải phóng năng lực phát triển, cần mổ xẻ sâu các "điểm nghẽn" thể chế từ nhiều góc nhìn - từ tư duy xây dựng pháp luật, cách thức vận hành của doanh nghiệp đa ngành, đến những vướng mắc kỹ thuật trong quy chuẩn, tiêu chuẩn…

Để khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ và đóng góp nhiều hơn, ông Đặng Quốc Bảo - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam - nhấn mạnh hệ thống quản lý Nhà nước cũng cần có những bước đột phá, tạo thay đổi thực chất và cần thêm thời gian để hoàn thiện.

“Cơ chế, chính sách phải được ban hành kịp thời và phù hợp với thực tế phát triển. Tình trạng luật, nghị định còn chồng chéo là thách thức lớn đối với doanh nghiệp. Một số thủ tục hành chính vẫn rườm rà, gây lãng phí nguồn lực và làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp”, lãnh đạo doanh nghiệp này nêu.

Việc cấp bách hiện nay là tháo gỡ các vướng mắc về chính sách để nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội, nhất là khi Quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã được thông qua và nhiều dự án mới đang khởi động. Bên cạnh đó, cần bảo đảm quyền tự do kinh doanh, không hồi tố, và chỉ xử lý trách nhiệm khi lỗi thuộc về doanh nghiệp. Việc thực thi hợp đồng của doanh nghiệp tư nhân cũng cần được đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết 68.

