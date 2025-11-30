KOL, KOC thiếu hiểu biết pháp luật: Cảnh báo từ cơ quan quản lý

“Nhiều KOL, KOC vẫn thiếu hiểu biết về pháp luật”, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do nhấn mạnh tại Ngày hội Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (Vietnam iContent 2025) diễn ra ngày 29/11 tại TPHCM.

KOL (Key Opinion Leader) là những người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng như nghệ sĩ, chuyên gia, người nổi tiếng. Trong khi đó, KOC (Key Opinion Consumer) là những người tiêu dùng có ảnh hưởng, chuyên đánh giá sản phẩm và tác động trực tiếp đến quyết định mua sắm của người dùng.

Chia sẻ về các trường hợp nhà sáng tạo vướng vòng lao lý thời gian qua, ông Lê Quang Tự Do cho biết quan điểm của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch là tạo điều kiện để hệ sinh thái sáng tạo nội dung phát triển, song đi kèm với đó là yêu cầu về trách nhiệm xã hội.

“Mỗi sản phẩm có thể tiếp cận hàng triệu người. Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Một phát ngôn thiếu chuẩn mực cũng có thể gây hệ lụy cho cộng đồng”, ông nói.

Theo Cục trưởng, các biện pháp “hạn chế” được Bộ ban hành gần đây không nhằm “cấm sóng” mà mang tính nhắc nhở, tạo thời gian để cá nhân xem xét lại hành vi. “Đó không phải dấu chấm hết cho sự nghiệp của họ”, ông Tự Do khẳng định.

Song song hỗ trợ, Bộ cũng áp dụng chế tài răn đe đối với cá nhân vi phạm nhiều lần, thậm chí có thể xử lý hình sự nếu mức độ nghiêm trọng. Ông kỳ vọng các trường hợp đã bị xử lý sẽ là bài học cho toàn ngành, giúp KOL, KOC hiểu đúng pháp luật và sáng tạo có trách nhiệm.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Ảnh: BTC Vietnam iContent 2025).

Ông Tự Do cho rằng trong bối cảnh môi trường số thay đổi nhanh, ngay cả cơ quan quản lý cũng phải liên tục cập nhật kiến thức, công nghệ để theo kịp xu hướng mới.

Vị Cục trưởng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng như Facebook, YouTube và TikTok trong việc phối hợp tuyên truyền kiến thức pháp lý, xây dựng bộ lọc và cơ chế cảnh báo nội dung vi phạm.

Cuối cùng, ông khẳng định cơ quan quản lý nhà nước phải chủ động ứng dụng công nghệ trong giám sát, đồng thời duy trì kết nối thường xuyên với cộng đồng sáng tạo để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng truyền thông và nâng cao nhận thức pháp luật cho KOL, KOC.