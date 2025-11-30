Quỹ Amber, Dabaco, CII, No Va Thảo Điền… bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 28/11 có quyết định xử phạt 65 triệu đồng với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định. Cụ thể, các báo cáo hoạt động tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm nay của công ty gửi UBCKNN không có nội dung về hoạt động tư vấn đầu tư.

Amber còn bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không nộp báo cáo kiểm toán nội bộ về công tác phòng, chống rửa tiền năm 2023, năm 2024 cho Cục Phòng chống rửa tiền - Ngân hàng nhà nước Việt Nam; không nộp báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền năm 2023, năm 2024 cho Cục này và UBCKNN…

Công ty còn bị phạt thêm 65 triệu đồng do không thực hiện tổng hợp đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng uỷ thác đối với một số khách hàng uỷ thác tổ chức, cá nhân và không thực hiện cập nhật thông tin nhận biết khách hàng uỷ thác định kỳ hàng năm.

Đơn vị này còn bị phạt tiền 187,5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tài sản của khách hàng ủy thác (tài sản đứng tên công ty) ký các hợp đồng đặt cọc mua cổ phiếu để cho các tổ chức, cá nhân vay tiền). Tổng số tiền quỹ Amber bị phạt lên đến 410 triệu đồng.

Quỹ Amber, Dabaco, CII, Nova Thảo Điền… bị xử phạt (Ảnh: DT).

Trước đó ngày 26/11, UBCKNN cũng xử phạt 60 triệu đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) do công bố thông tin không đầy đủ về các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, cả năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024…

Dabaco cũng bị phạt 325 triệu đồng do thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 nhưng không thông qua tại kỳ họp cổ đông… Tổng số tiền Dabaco bị phạt lên đến 385 triệu đồng.

Cùng ngày, UBCKNN cũng xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII), do công ty đã không công bố thông tin đối với các tài liệu gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020…

Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư Lucky House cũng bị phạt 175 triệu đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes, Công ty cổ phần Đầu tư Summer Beach, Công ty TNHH No Va Thảo Điền bị phạt 92,5 triệu đồng… do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.