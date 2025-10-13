Sếp MB: Dòng vốn tư nhân là động lực kiến tạo Việt Nam xanh - số - bền vững

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi hàng loạt nghị quyết, chính sách lớn của Đảng và Chính phủ được ban hành, mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân - lực lượng đang trở thành động lực trung tâm của nền kinh tế.

Cùng với đó, tinh thần “Nhà nước kiến tạo - doanh nghiệp tiên phong” được khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi cộng đồng doanh nhân được trao thêm niềm tin, sứ mệnh và cơ hội để đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc “Công - tư kiến quốc”.

Nhân dịp này, ông Phạm Như Ánh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã có những chia sẻ với phóng viên Dân trí về ý nghĩa của Ngày Doanh nhân Việt Nam, vai trò của khu vực tư nhân trong hành trình kiến thiết đất nước, cũng như những đóng góp, định hướng phát triển bền vững mà ngân hàng đang theo đuổi.

3 trụ cột tiên phong của doanh nhân, doanh nghiệp Việt

Năm nay, ngày Doanh nhân Việt Nam diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi hàng loạt nghị quyết, chính sách mới được ban hành nhằm cổ vũ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Ông nhìn nhận ý nghĩa của dịp này như thế nào?

- ​​Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt khi tôn vinh những thành tựu, đóng góp của cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Dịp này cũng đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, dấn thân, phụng sự quốc gia, với Nhà nước đồng hành trong hành trình mới “công tư kiến quốc”, kiến tạo Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và bền vững.

Các nghị quyết và chính sách mới được ban hành trong năm nay thể hiện rõ định hướng chiến lược của Đảng và Chính phủ trong việc trao quyền mạnh mẽ cho khu vực kinh tế tư nhân - lực lượng đang trở thành động lực trung tâm của nền kinh tế Việt Nam.

Nghị quyết 68, Nghị quyết 198/2025 thể hiện những bước đi quan trọng, tạo cơ chế bứt phá cho khu vực tư nhân - từ việc mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo đến nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực xã hội.

Các Nghị quyết này cũng giúp tăng hiệu quả phân bổ nguồn lực xã hội khi các chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), đất đai, hạ tầng… giúp doanh nghiệp có thêm dư địa tái đầu tư, đổi mới công nghệ, tự động hóa sản xuất.

Các nghị quyết cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Theo đó, Đảng, Nhà nước khuyến khích tư nhân tham gia các ngành mũi nhọn như tài chính, công nghệ, năng lượng sạch, logistics, đồng thời thiết lập cơ chế sandbox thúc đẩy chuyển đổi số và công nghệ tài chính.

Ông Phạm Như Ánh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MB).

Từ góc nhìn của một trong những CEO của ngân hàng tư nhân lớn của Việt Nam, ông đánh giá thế nào về vai trò của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong công cuộc kiến thiết đất nước hiện nay?

- Tôi cho rằng doanh nhân và doanh nghiệp chính là lực lượng tiên phong trên 3 trụ cột, đó là kinh tế, thể chế, xã hội.

Về kinh tế, khu vực tư nhân đang khẳng định vai trò động lực tăng trưởng then chốt, đóng góp lớn vào ngân sách, đầu tư mạnh vào công nghệ và chuyển đổi số, giúp Việt Nam bắt kịp nhịp phát triển toàn cầu.

Về thể chế, doanh nghiệp trở thành đối tác đồng hành cùng Chính phủ trong mô hình “công tư kiến quốc”, tham gia thực thi, phản biện và giám sát chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả.

Về văn hóa - xã hội, doanh nhân không chỉ tạo ra của cải, mà còn là người truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần “dấn thân vì quốc gia, phụng sự vì cộng đồng”. Đơn cử, tinh thần phát triển bền vững và trách nhiệm ESG đang trở thành chuẩn mực mới của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Hơn 31 năm qua, định hướng và chiến lược của MB luôn gắn liền với định hướng phát triển quốc gia. Những chuyển đổi lớn của chúng tôi không chỉ là bước tiến nội tại, mà là dấu ấn trên hành trình đồng hành Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp vì một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự cường.

Chúng tôi luôn xác định sứ mệnh của mình không chỉ là một ngân hàng thương mại mà là đối tác chiến lược của Chính phủ và doanh nghiệp trong kiến tạo một nền tài chính vững mạnh, số hóa và phát triển bền vững của đất nước.

Ông Phạm Như Ánh nói về vai trò tiên phong của doanh nhân Việt (Ảnh: MB).

Ông có thể chia sẻ một số dấu ấn cụ thể mà MB đã góp phần trong các dự án mang tầm quốc gia (ví dụ như hạ tầng, năng lượng, quốc phòng, chuyển đổi số, ESG…)?

- Tại MB, chúng tôi đã có chuyển đổi lớn trong hoạt động quản trị, vận hành khi lựa chọn quản trị thông minh, phát triển bền vững. Chúng tôi vận hành theo mô hình quản trị tập trung, tiên tiến, lấy dữ liệu làm nền tảng, đo lường làm công cụ cải tiến, và công nghệ làm đòn bẩy ra quyết định.

Ngân hàng là một trong những tổ chức tiên phong tại Việt Nam hoàn thành Basel II (3 trụ cột) từ năm 2020 và tuân thủ các quy định của Basel III từ năm 2024, khẳng định năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế.

MB ứng dụng mô hình dữ liệu và phân tích dự báo, giúp nhận diện sớm và cảnh báo tự động rủi ro.

Chúng tôi cũng tích hợp ESG vào toàn bộ chiến lược, từ phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro đến vận hành nội bộ, hướng đến mô hình “ngân hàng xanh - phát triển bền vững” phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng tăng trưởng xanh của Chính phủ.

4 động lực mới giúp Việt Nam bứt phá

Hiện nay, các Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đặt trọng tâm vào việc phát huy sức mạnh nội lực của kinh tế tư nhân. Theo ông, hệ thống ngân hàng, trong đó có đơn vị mình, có thể đóng vai trò thế nào để dòng vốn tư nhân chảy mạnh mẽ hơn vào các lĩnh vực ưu tiên của đất nước?

- Phát huy nội lực của khu vực tư nhân là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Với vai trò ngân hàng thương mại chủ lực, chúng tôi không chỉ cung cấp vốn, mà là “cầu nối” giữa tài chính, công nghệ và tri thức, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình số hóa, xanh hóa, hội nhập chuỗi giá trị quốc gia.

Tại MB, chúng tôi đang tập trung hướng đến “xanh hóa” dòng vốn, hướng dòng tiền tư nhân vào phát triển bền vững.

Ngân hàng chúng tôi coi tài chính xanh và ESG là định hướng chiến lược dài hạn, nhằm dẫn dắt dòng vốn tư nhân chảy vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, như năng lượng tái tạo, hạ tầng xanh và giao thông xanh. Những khoản tín dụng xanh không chỉ góp phần giảm phát thải carbon, mà còn thể hiện vai trò chủ động của khu vực tài chính trong thực hiện cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam.

Dư nợ tín dụng xanh và đầu tư ESG của ngân hàng đạt khoảng 65.000 tỷ đồng/năm (chiếm 8% tổng dư nợ), trong đó năng lượng tái tạo, năng lượng sạch chiếm 45.700 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu MB tài trợ có thể kể đến như Dự án Điện gió Savan 1 (Savannakhet, Lào). Tại dự án này, MB tài trợ 5.500 tỷ đồng cho Tập đoàn T&T, góp phần thực hiện Quy hoạch điện VIII, đảm bảo nguồn điện ổn định cho miền Bắc Việt Nam.

Hay tại dự án Điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 (Ninh Thuận), ngân hàng tài trợ 800 tỷ đồng, bổ sung nguồn điện năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia.

Với Tập đoàn Vingroup, MB tài trợ khoảng 9.700 tỷ đồng cho các dự án giao thông và phương tiện xanh, gồm 5.000 tỷ đồng cho taxi điện GSM và 4.700 tỷ đồng (180 triệu USD) cho sản xuất xe điện VinFast.

Ông Phạm Như Ánh nói về vai trò tiên phong của doanh nhân trong việc kiến tạo nền tài chính số - xanh - bền vững (Ảnh: MB).

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cùng hộ kinh doanh có thể tiếp cận vốn, công nghệ, dữ liệu toàn diện, chúng tôi đang triển khai hàng loạt giải pháp.

Đối với tiểu thương và hộ kinh doanh cá thể, chúng tôi cung cấp các giải pháp số hóa trên nền tảng di động; ứng dụng quản lý bán hàng thông minh, hỗ trợ quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn điện tử, kê khai thuế ngay trên điện thoại; loa thanh toán...

Đối với khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi đồng hành cùng trong chuyển đổi mô hình vận hành, tài chính và quản trị, thông qua nền tảng số, triển khai sản phẩm tín chấp tự động hóa toàn trình cho doanh nghiệp siêu nhỏ (micro SME), cho phép hệ thống tự động sàng lọc, chấm điểm và phê duyệt khoản vay mà không cần can thiệp thủ công. Giải pháp này giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn chính thức cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân nhỏ, vốn là khu vực tạo ra hơn 60% việc làm và đóng góp lớn cho GDP.

Ông có thể chia sẻ tầm nhìn của MB đến năm 2030 - đặc biệt trong việc đồng hành với Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự cường?

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc tới mọi lĩnh vực của đời sống và kinh tế. MB tin rằng, AI, dữ liệu lớn, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn sẽ là 4 động lực mới giúp Việt Nam bứt phá trong giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng nhanh, bền vững và tự cường.

Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào AI, dữ liệu lớn, an ninh mạng, đồng thời mở rộng hợp tác để thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, định danh điện tử và tài chính số toàn diện.

Song song, chúng tôi kiên định thực thi chiến lược ESG với tinh thần cống hiến, tận tâm “vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích khách hàng”, đồng hành cùng doanh nghiệp xanh hóa dòng vốn, ưu tiên các dự án thân thiện môi trường, năng lượng sạch và phát triển bền vững, góp phần lan tỏa các giá trị ESG và thúc đẩy tăng trưởng xanh cho nền kinh tế..

Nếu gửi một thông điệp tới cộng đồng doanh nhân Việt Nam nhân dịp 13/10, ông muốn nói điều gì?

- Trong giai đoạn mới, khi đất nước bước vào hành trình chuyển đổi số, xanh hóa nền kinh tế và hội nhập sâu rộng, mỗi doanh nghiệp không chỉ cần bản lĩnh vượt qua thử thách, mà còn cần tư duy dài hạn, tinh thần hợp tác và khát vọng phụng sự.

Tôi luôn tin rằng một quốc gia thịnh vượng chỉ có thể được xây dựng bởi những doanh nghiệp mạnh, những con người có khát vọng và tinh thần phụng sự. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân Việt Nam, mang đến những giải pháp tài chính - công nghệ tiên phong, cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự cường.

Tôi xin được gửi lời tri ân đến toàn thể cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và chúc các doanh nhân Việt Nam luôn giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng và tiếp tục viết nên những câu chuyện thành công mang dấu ấn Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Xin cảm ơn ông!