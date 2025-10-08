Ông Đặng Hồng Anh hé lộ chương trình đào tạo 10.000 CEO đủ tâm, tầm và tài

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam họp báo công bố báo cáo tổng hợp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) và giới thiệu chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành (CEO).

Theo ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025-2030 được khởi động. Chương trình này có quy mô dài hạn, được thiết kế chuyên biệt, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia hàng đầu và các doanh nhân thành công.

Ông nêu, chương trình sẽ tập trung vào các nội dung cấp thiết nhất hiện nay như quản trị doanh nghiệp hiện đại, chuyển đổi số, phát triển bền vững (ESG), xây dựng văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng lãnh đạo... Chương trình được kỳ vọng tạo ra một thế hệ CEO mới, đủ sức dẫn dắt doanh nghiệp của mình vươn ra biển lớn.

Các đối tượng tham gia gồm cấp lãnh đạo doanh nghiệp như chủ tịch HĐQT, CEO, thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban lãnh đạo tại các doanh nghiệp hội viên.

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí, bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết Hội mong muốn mang đến cho học viên không chỉ là kiến thức lý thuyết mà còn là công cụ thực hành và kỹ năng ứng dụng ngay tại doanh nghiệp, trở thành những CEO thực tế, thực chiến.

"Đây không chỉ là một chương trình đào tạo, mà còn là hành trình kết nối, cố vấn và truyền cảm hứng, nơi mỗi doanh nhân trẻ đi trước sẽ dìu dắt 2 doanh nhân mới, tạo ra một cộng đồng doanh nhân vững mạnh, đoàn kết và cùng phát triển", bà nói.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện, ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh rằng thể chế, chính sách, thủ tục hành chính là những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn và là "nút thắt của mọi nút thắt", được nhiều doanh nhân mong muốn ưu tiên tháo gỡ ngay.

"Đơn cử như sự chồng chéo, thiếu nhất quán của các quy định pháp luật, gây ra tình trạng bế tắc cho các dự án. Môi trường chính sách thiếu ổn định, khó dự báo và nỗi lo về nguy cơ hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự. Các điểm nghẽn pháp lý mang tính hệ thống đang kìm hãm các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp...", ông nêu ví dụ.

Đáng chú ý, báo cáo tổng hợp VPSF 2025 cũng đề xuất nhiều kiến nghị mang tính đột phá, trong đó nhấn mạnh việc triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO nhằm kiến tạo một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam có đủ tâm, tầm, tài để dẫn dắt sự phát triển bền vững.

Theo ông Hồng Anh, thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam định hướng xây dựng một kênh phản hồi chính sách trực tuyến, minh bạch và cập nhật thường xuyên, đồng thời tổ chức các phiên đối thoại định kỳ nhằm giám sát tiến độ và thúc đẩy thực thi các kiến nghị.

"Đây là cam kết mạnh mẽ để các sáng kiến từ diễn đàn không chỉ dừng lại ở báo cáo, mà thực sự đi vào đời sống chính sách, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân vươn mình phát triển", ông nhấn mạnh.