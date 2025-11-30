Điểm mặt các “ông lớn" sắp phải di dời khỏi nội thành Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô (đợt 1).

Theo đó, sẽ có 66 cơ sở thuộc diện di dời, gồm 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

9 cơ sở sản xuất công nghiệp theo Nghị quyết số 17 gồm: Công ty In báo Nhân Dân Hà Nội; Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới; Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long; Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam; Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội; Tổng kho xăng dầu Đức Giang - Công ty Xăng dầu khu vực I; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp; Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Nhà máy Bia Hà Nội tại số 183 phố Hoàng Hoa Thám, thuộc diện phải di dời (Ảnh: Habeco).

Trong khi đó, 42 cơ sở mới được đề xuất phải di dời thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp đáng chú ý như: Công ty Bia Việt Hà; Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì; Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông; Cụm công nghiệp Lai Xá…

15 cơ sở là trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời bao gồm: Công ty CP In khoa học kỹ thuật; Công ty CP Xây lắp và Cơ khí cầu đường; Công ty CP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An; Công ty CP Dây và cáp điện Thượng Đình Cadisun; Công ty CP Vicem Thương mại xi măng…

Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, thành phố yêu cầu di dời toàn bộ đơn vị gây ô nhiễm, không bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc không còn phù hợp với chức năng sử dụng đất trong đô thị trung tâm. Việc di dời phải gắn với yêu cầu đổi mới thiết bị, công nghệ và tiết kiệm năng lượng, nhằm tránh tình trạng chuyển dịch ô nhiễm từ khu vực này sang khu vực khác.

Đối với cơ sở y tế, thành phố yêu cầu di dời các bệnh viện, phòng khám có mức độ ô nhiễm, nguy cơ truyền nhiễm cao hoặc nằm xen kẽ trong khu dân cư, không đáp ứng tiêu chuẩn diện tích đất/giường bệnh theo quy chuẩn.

Đối với cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, việc di dời áp dụng với các trường có quy mô đào tạo vượt chỉ tiêu, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật – giao thông hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn diện tích đất/sinh viên theo quy định. Các cơ sở này sẽ được bố trí tại các khu giáo dục - đào tạo tập trung phù hợp quy hoạch.

Theo Nghị quyết, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng cơ sở, trụ sở mới cho các đơn vị thuộc diện phải di dời khi có nhu cầu.