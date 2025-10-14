Bầu Đức: Tôi là một ông nông dân lớn

Nông nghiệp từ bao đời nay là ngành nuôi sống con người, là kế sinh nhai của nhiều thế hệ Việt Nam. Giờ đây, nó còn là trụ cột giúp ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - vực dậy sau khó khăn nợ nần.

Gặp chúng tôi trong một xế chiều tháng 10 ở TPHCM, tạm gác lại những câu chuyện nợ nần, nhà đầu tư chiến lược, lỗ lũy kế… vì mọi thứ vẫn đang bề bộn, bầu Đức chọn chia sẻ khát vọng về một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

“Nếu mọi người để ý, sẽ thấy Việt Nam chúng ta đi qua bao nhiêu thời kỳ suy thoái kinh tế, thì bấy nhiêu lần ngành nông nghiệp vẫn là trụ cột. Lý do đơn giản vì nông nghiệp tạo ra sản phẩm cho đất nước”, bầu Đức mở lời.

Sinh ra tại tỉnh Bình Định, trong một gia đình làm nông đông anh em, bầu Đức từng làm đa ngành. Từ hình ảnh ông bầu chi mạnh tay để kéo nhân tài cho nền bóng đá nước nhà đến đại gia “chơi ngông” trong lĩnh vực bất động sản, sau tất cả, bầu Đức hôm nay quay về thời bắt đầu, trong vai “một ông nông dân lớn”.

Theo ông, ngành nông nghiệp Việt Nam hiện phân ra rất nhiều dạng, và ai cũng có thể định nghĩa nông nghiệp theo cách riêng của mình. Lấy ví dụ, Tập đoàn Hoà Phát, BaF hay Dabaco, họ làm nông nghiệp chăn nuôi. Tập đoàn Lộc Trời cũng làm nông nghiệp là buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Với Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức cho biết đang làm nông nghiệp trồng trọt. “Mọi người có thể hiểu Hoàng Anh Gia Lai như một ông nông dân mở rộng. Nông dân làm trên mảnh đất nhỏ của họ, tưới tiêu, chăm bón, thu hoạch… … tôi cũng làm những công việc đó, nhưng ở quy mô lớn hơn, có tổ chức và có quản trị”, bầu Đức nói.

Thực tế, ở Việt Nam còn rất ít công ty trồng trọt quy mô lớn như Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng dạo gần đây, đã bắt đầu có nhiều “đại gia” đầu tư hệ sinh thái nông nghiệp.

“Người ta có câu phi thương bất phú, cho nên đến tận bây giờ gần như không ai mặn mà đi làm nông nghiệp. Thực tế làm nông nghiệp thì vất vả, nhưng tôi cho rằng nông nghiệp sẽ mãi trường tồn”, bầu Đức khẳng định.

Ông kể, Hoàng Anh Gia Lai làm nông nghiệp từ năm 2008 khi bắt đầu trồng cao su, cọ dầu… quyết định đầu tư lớn vào năm 2015 và sau đó đổ vỡ. Năm 2018, cùng với sự trợ lực của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco - Hoàng Anh Gia Lai đặt nền móng đầu tiên cho hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

Đến nay, với lợi thế về đất với hàng chục nghìn hecta (ha) trải dài từ Gia Lai, Campuchia đến Lào, Hoàng Anh Gia Lai được biết đang trồng chuối xuất khẩu, lấy chuối thải làm thức ăn chăn nuôi cho heo và phân bón từ heo để tưới cây.

“Không một giọt nào rơi ra bên ngoài”, bầu Đức từng chia sẻ.

Hiện, bên cạnh chuối với 7.000ha, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang có 2.000ha sầu riêng, xuất khẩu đi Trung Quốc là chính. Công ty vừa trồng thử nghiệm thêm 2.000ha cà phê và 2.000ha dâu tằm.

Tại kỳ họp đại hội đồng vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố tái cấu trúc ngành nông nghiệp, mô hình mới là 4 cây - 2 con. Trong đó, 4 cây gồm chuối, sầu riêng, cà phê và dâu tằm; 2 con là con heo và con tằm.

Bầu Đức cho biết, mảng chuối đang xuất khẩu rất tốt. Có thể nói, những năm rồi Hoàng Anh Gia Lai sống nhờ chuối. Có thời điểm, công ty thu về đến 17 tỷ đồng/ngày từ chuối.

Ghi nhận, hàng năm Hoàng Anh Gia Lai xuất hàng trăm nghìn tấn chuối, chủ yếu sang Trung Quốc. Tại thị trường này, giá xuất khẩu được chốt bán theo tuần. Ngoài ra, bầu Đức cũng đưa chuối sang các thị trường lớn khác như Hàn Quốc và Nhật Bản, với giá được chốt ổn định theo năm.

Về sầu riêng, công ty vừa thu hoạch xong khoảng vài trăm ha. Năm nay vẫn chưa phải là “điểm rơi” lợi nhuận của sầu riêng, bởi nhiều vườn chỉ vừa cho bói (vụ thu hoạch đầu tiên). Dù giá bán giảm so với năm ngoái, nhưng bầu Đức chia sẻ vẫn đạt giá bán xô đến 60.000-65.000 đồng/kg (thương lái thu mua tại vườn).

Với hai cây trồng mới là cà phê và dâu tằm, bầu Đức cho biết cà phê đã hoàn tất trồng mới 2.000ha, dự kiến năm 2027 sẽ có thành phẩm bán ra thị trường. Còn dâu tằm dự kiến đến cuối năm mới trồng xong 2.000ha theo như kế hoạch đề ra.

Với tiến độ kinh doanh hiện tại, bầu Đức khẳng định chắc chắn sẽ hoàn thành chỉ tiêu 1.500 tỷ đồng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh đã được cổ đông giao phó.

“Hoàng Anh Gia Lai thất bại từ nông nghiệp. Và hôm nay, công ty lại đang đi lên từ nông nghiệp”, bầu Đức trầm tư.

Ông dự báo điểm rơi lợi nhuận của công ty sẽ vào giai đoạn 2027-2028, khi tất cả sản phẩm đang đầu tư đều được thu hoạch và chào bán ra thị trường.

Nói về rủi ro, làm nông nghiệp thì bão lụt là rủi ro lớn, nhưng "trộm vía", các khu vực Hoàng Anh Gia Lai trồng trọt thì ít thiên tai này. Công ty cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh thương mại, do không xuất hàng đi Mỹ. Ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai đang hưởng lợi từ việc Trung Quốc giảm nhập hàng từ Mỹ, tỷ giá biến động giúp nguồn thu từ USD công ty tăng.

Ông cũng tự tin về lâu dài, khi mọi vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai được tháo gỡ, các quỹ đầu tư lớn sẽ quay trở lại. Mới đây, cổ phiếu HAG đã được cấp margin, đó là tín hiệu đáng mừng. Song, Hoàng Anh Gia Lai vẫn cần thêm thời gian để làm sạch những tồn đọng.

Ở tuổi ngoài 60, “ông nông dân lớn" cho biết cũng muốn chuyển giao cho gia đình, nhưng không vội vàng.

Ông Đức cho rằng giới trẻ giỏi hơn thế hệ cha chú, nhưng cần đi từng bước, không nên ồ ạt "chinh chiến". Về bản thân mình, bầu Đức từng chia sẻ “làm việc quần quật không phải vì tiền”, ông cũng không có nhu cầu hưởng thụ… mà vì đam mê.

Bầu Đức nói: “Tôi thấy các doanh nhân ai cũng đam mê cả. Ông doanh nhân nào mà nói chủ nhật nghỉ ngơi là nói phét, không có doanh nhân nào ngừng tay đâu. Bởi công ty gắn liền với khúc ruột, với đam mê của chúng tôi”.

Nội dung: Tri Túc

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

14/10/2025 - 06:06