Hồ sơ công ty chuyên viết thuê báo cáo nhưng lại xin làm đường sắt cao tốc

Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam là một trong 5 doanh nghiệp dự cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam hôm 27/11.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty nhấn mạnh đường sắt cao tốc Bắc - Nam là dự án lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa Chính phủ và các nhà đầu tư, nhất là trong vấn đề huy động vốn.

Doanh nghiệp xin được làm dự án và mong muốn lựa chọn hình thức hợp tác đầu tư theo đối tác công - tư (PPP) dưới góc độ "cùng phối hợp, cùng hỗ trợ" bởi có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Đại diện Việt Nam 3000 cho biết cho biết sẽ đi huy động và mang vốn về cho dự án, đồng thời kêu gọi chuyên gia giỏi trong lĩnh vực để thực hiện dự án.

Đại diện Công ty TNHH Việt Nam 3000 (Ảnh: VGP).

Xin là vậy, nhưng khi được hỏi về năng lực tài chính và nếu hợp tác PPP, tỷ lệ vốn của doanh nghiệp đóng góp sẽ là bao nhiêu; năng lực và các căn cứ pháp lý, cơ sở để doanh nghiệp có thể huy động vốn… vị đại diện doanh nghiệp không trả lời được, một số ý trả lời không đúng trọng tâm.

Bộ Xây dựng nhận xét hồ sơ của Công ty TNHH Việt Nam 3000 chưa có tài liệu chứng minh năng lực tài chính rõ ràng, các đề xuất về tiến độ cũng rất mơ hồ.

Ngân hàng Nhà nước thì đề nghị doanh nghiệp công khai cụ thể nguồn lực tài chính của "hệ sinh thái" mà doanh nghiệp nhắc đến, thay vì những lời hứa hẹn chung chung về việc "mang 100% vốn về Việt Nam".

Theo Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam được thành lập vào cuối năm 2020 với vốn điều lệ 369 tỷ đồng. Bà Ngô Thị Thắng, sinh năm 1954 (địa chỉ đăng ký thường trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đăng ký tới 84 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm.

Trên website của mình, doanh nghiệp tự mô tả tham gia chương trình “Thế giới 3000”, chương trình phát triển kinh tế thế giới và nhân quyền. Bảo hộ cho chương trình là “nhóm ngân hàng thế giới có bề dày lịch sử hàng nghìn năm”, với sứ mệnh là “Thiên hạ vi công, thế giới đại đồng”.

Tập đoàn còn giới thiệu 3 pháp nhân trực thuộc: Công ty cổ phần Năng lượng và nước 3000 Việt Nam, Công ty cổ phần AGR.3000 Việt Nam và Công ty TNHH Việt Nam 3000.

Các lĩnh vực doanh nghiệp cho biết đang đầu tư gồm các dự án xã hội, xóa đói giảm nghèo; công nghệ; công nghiệp; phát triển bất động sản; tư vấn và môi giới tài chính, công nghệ…

Tuy nhiên, phần danh mục dự án lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với dự án công nghệ, Việt Nam 3000 giới thiệu duy nhất dịch vụ là thiết kế powerpoint.

Với dự án thương mại và sản xuất, doanh nghiệp này đưa ra dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập. Doanh nghiệp tự giới thiệu đã viết thuê 7 năm nay, đội ngũ phần lớn có bằng Tiến sĩ.

Trong khi đó, hiện chưa tìm thấy dự án bất động sản nào của Việt Nam 3000.