Gặp Thủ tướng, sếp Hòa Phát, FPT, TH... chia sẻ gì?

Hứa dìu dắt doanh nghiệp nhỏ, không để "mạnh ai, nấy lớn"

Chiều 9/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - bày tỏ mong muốn Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được thực hiện nhanh hơn nữa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Các kiến nghị của doanh nghiệp cần được xem xét, giải quyết nhanh hơn, cũng như có chính sách ứng phó linh hoạt bảo vệ sản xuất trong nước.

Với những sản phẩm trong nước đã sản xuất được, đáp ứng đủ nhu cầu, ông Long mong các dự án, chương trình đầu tư của Nhà nước sẽ đặc biệt ưu tiên sử dụng hàng nội địa, thực hiện chủ trương "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Ông mong Chính phủ có thêm cơ chế đặt hàng, đấu thầu minh bạch và ưu tiên hàng Việt trong các dự án này. Ông cho rằng điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Ông cũng mong muốn khi doanh nghiệp gửi các văn bản kiến nghị, Chính phủ, các bộ, ngành xem xét và giải quyết nhanh hơn, để không lỡ nhịp cơ hội phát triển. Bởi ông cho rằng trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, thời gian chính là yếu tố sống còn.

Tương tự, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình chia sẻ lời cảm ơn và cũng là lời hứa của cộng đồng doanh nhân với Chính phủ, trong đó khẳng định những doanh nhân hôm nay may mắn được sống và làm việc trong thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình (Ảnh: VGP).

Ông Bình khẳng định rằng chính nhờ sự nghiệp đổi mới mà doanh nghiệp mới có cơ hội phát triển như ngày hôm nay. Ông hứa với Chính phủ, các doanh nghiệp lớn sẽ chung tay giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để không còn cảnh "mạnh ai nấy lớn".

Ông cũng hứa sẽ làm chủ công nghệ và khẳng định rằng một quốc gia không thể giàu mạnh nếu chỉ đi làm thuê và phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Ông nói rằng một quốc gia chỉ thực sự giàu có khi có thể cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho toàn thế giới. Vì vậy, toàn cầu hóa là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ.

Còn bà Thái Hương, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, lại chỉ ra 2 điểm nghẽn. Cụ thể là vấn đề luật không hồi tố. Doanh nghiệp coi luật là tôn chỉ, nhưng luật cũng cần phải được hướng dẫn.

Bà dẫn câu chuyện luật quy định xây dựng trang trại phải cách nhà dân 200m, doanh nghiệp xây dựng cách 270m, nhưng nay lại yêu cầu phải cách 400m và các cơ quan chức năng yêu cầu phải làm đúng luật.

Bên cạnh đó, bà cho rằng cần tháo gỡ về vấn đề nhân sự khi sáp nhập. Bởi thực tế có dự án dở dang, đã làm đúng luật, chuẩn bị kỹ, nhưng khi sáp nhập lại dừng chờ cơ quan mới, xong lại yêu cầu làm lại lần nữa, gây tốn thời gian. Vì vậy bà Hương đề nghị cần tháo gỡ cụ thể các điểm nghẽn này để khơi thông nguồn lực trong nhân dân, phục vụ tăng trưởng 2 con số.

Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đề nghị Chính phủ tham mưu trình Bộ Chính trị sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế nhà nước. Nhờ đó, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực mạnh mẽ hơn để các doanh nghiệp Nhà nước có thể phát triển bứt phá.

Ông Sơn bày tỏ tin tưởng rằng những tháo gỡ kịp thời về chính sách sẽ là cú hích quan trọng để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân đề nghị Chính phủ giao Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nghiên cứu đề án thành lập ngân hàng số chuyên doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ông Thân, đây là mô hình đã vận hành ở nhiều quốc gia, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hộ kinh doanh khó tiếp cận vốn từ các ngân hàng truyền thống.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân (Ảnh: VGP).

Ngoài ra, ông Thân cũng đề nghị Chính phủ ban hành chính sách phát triển doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc thế hệ F2 là những doanh nhân kế cận của các doanh nhân thành đạt thế hệ F1 và các doanh nghiệp công nghệ có tốc độ phát triển nhanh.

Về bất động sản, ông Thân kiến nghị Thủ tướng và Chính phủ thực hiện các giải pháp mở rộng cung cầu và cân nhắc phương án thu tiền quyền sử dụng đất từ 10-20% trên giá bán bất động sản để giải phóng các nguồn lực bất động sản đang ứ đọng trên thị trường.

Thể chế chưa thông thoáng thì phải làm cho thông thoáng bằng được

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong chặng đường 80 năm vừa qua với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chia sẻ tình hình khu vực, thế giới hiện nay đang tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Thủ tướng mong các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng với đất nước, cùng với dân tộc để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần là kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong". Cụ thể là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; sản xuất kinh doanh đúng pháp luật và thực hiện Nghị quyết 68.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu doanh nhân (Ảnh: VGP).

Thủ tướng nhấn mạnh rằng với 3 tiên phong này, chúng ta sẽ cùng nhau vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ, để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Để thực hiện những cam kết cụ thể, ngắn gọn nhưng có tính hiệu triệu, có tính thực tiễn và tính khả thi như trên, Thủ tướng rất hoan nghênh các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hiện thực hóa theo định hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh rằng thể chế chưa thông thoáng thì phải làm cho thông thoáng bằng được, không có hạ tầng thông suốt thì không thể phát triển được.