Hé lộ về doanh nghiệp "nổ" có 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Doanh nghiệp "nổ" có 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Tại cuộc họp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam diễn ra chiều 27/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết cuộc họp đã mời 6 doanh nghiệp có đăng ký làm việc, nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp tới dự.

Doanh nghiệp không xuất hiện là Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great USA (Mỹ). Chính phủ đã liên hệ mà không thể tìm ra được địa chỉ. Đây cũng là đơn vị từng tuyên bố hùng hồn về việc huy động 100 tỷ USD cho dự án.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Mekolor thành lập năm 2016 với ngành nghề chính là giới thiệu và xúc tiến thương mại, do ông Võ Xuân Trường là đại diện pháp lý.

Trụ sở chính của công ty đặt tại Cần Thơ. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, địa chỉ này nằm trong một con ngõ nhỏ, thậm chí ôtô không thể vào. Ngôi nhà cao 2 tầng, bên ngoài có treo bảng hiệu tên công ty với các thông tin như mã số thuế, địa chỉ, trang web, số điện thoại.

Trụ sở Mekolor (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mekolor có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của công ty gồm ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, góp 940 triệu đồng và nắm giữ 94% cổ phần; 2 cổ đông còn lại mỗi người nắm 3% cổ phần, tương ứng mỗi người góp 30 triệu đồng.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào tháng 9/2021, Mekolor có tổng số lao động là 4 người.

Vợ chồng Mailisa “bỏ túi” nghìn tỷ từ bán mỹ phẩm Trung Quốc

Liên quan đến vụ khởi tố vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa.

Kết quả ban đầu cho thấy hệ thống Mailisa đã phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Trong đó, 3 mã sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố (tên trên website là kem hỗ trợ làm mờ thâm nám), mã M01; kem xóa thâm làm sáng da, mã M03; kem chống nắng che khuyết điểm BB Nano, mã M23. Chỉ riêng 3 mã này, hệ thống Mailisa thông tin đã bán được 3,2 triệu hộp.

Sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa (Ảnh: Chụp màn hình từ Website công ty).

Theo ghi nhận trên website của Mailisa, giá niêm yết của các sản phẩm này lần lượt là: M01 - giá bán 910.000 đồng, M03 - giá bán 940.000 đồng và M23 - giá bán 680.000 đồng. Chưa rõ số lượng bán của từng sản phẩm, nên nếu tính trung bình giá mỗi hộp sản phẩm là 843.333 đồng thì ước tính doanh thu 3 mã sản phẩm chủ lực đã gần 2.700 tỷ đồng.

Thế Giới Di Động bác thông tin thâu tóm hàng loạt doanh nghiệp

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) mới đây đã chính thức lên tiếng về thông tin thâu tóm loạt doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc công ty, cho biết thông tin doanh nghiệp đang thực hiện thâu tóm các đơn vị bên ngoài là cách hiểu chưa chính xác. Ông lý giải rằng sự xuất hiện của các pháp nhân mới hay biến động về tỷ lệ sở hữu thực chất chỉ là các bước chuyển giao tài sản và hoạt động giữa những công ty thành viên trong hệ sinh thái, bao gồm chuỗi nhà thuốc An Khang và Điện Máy Xanh.

CEO Thế Giới Di Động lên tiếng về tin đồn thâu tóm (Ảnh: Chụp màn hình).

Mục tiêu của hoạt động này là tách bạch chức năng vận hành của từng mảng kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả quản lý và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các kế hoạch huy động vốn trong tương lai.

Liên quan đến lộ trình huy động vốn, ban lãnh đạo công ty cho biết đang cân nhắc phương án niêm yết hoặc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho một số đơn vị thành viên. Tuy nhiên, thời điểm triển khai cụ thể vẫn đang được tính toán kỹ lưỡng dựa trên các yếu tố thị trường.

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng này đang tập trung vào mục tiêu xử lý dứt điểm khoản lỗ lũy kế song song với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cốt lõi để đủ điều kiện xúc tiến kế hoạch IPO.

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương biến động vốn

Theo thông báo, vốn điều lệ của Thaco được điều chỉnh từ 30.510 tỷ đồng xuống 30.389 tỷ đồng. Việc giảm vốn diễn ra sau khi các cổ đông là cán bộ nhân viên sở hữu cổ phiếu ESOP (cổ phiếu ưu đãi cho người lao động) năm 2018 đồng ý bán lại số cổ phần đang nắm giữ cho tập đoàn.

Thaco đã mua lại các cổ phần này theo giá thị trường và kể từ ngày 18/11, tập đoàn đã hoàn tất thủ tục đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, tháng 12 công ty dự kiến tăng vốn điều lệ lên 40.519 tỷ đồng thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị vốn tăng thêm là 10.130 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ chi trả 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần).