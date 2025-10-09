Doanh nhân Việt cần "vươn ra biển, tiến vào lòng đất, bay cao trên trời"

Chiều 9/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, thời gian qua, chúng ta đã đạt kết quả tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước và nhiệm kỳ này dự kiến sẽ cao hơn nhiệm kỳ trước.

Trong kết quả chung đó, có đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cũng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

Thủ tướng Chính phủ nêu một số ví dụ về các công trình tiêu biểu của các doanh nghiệp Việt Nam như cầu Mỹ Thuận 2 to hơn, đẹp hơn, dài hơn, rộng hơn cầu Mỹ Thuận 1 nhưng nhanh hơn, rẻ hơn; sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành cuối năm nay; các kết cấu mái vòm thép của Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh…

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ cần tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, tự hào, tự lực, tự chủ để bước những bước dài hơn, "vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời". Thủ tướng nhấn mạnh rằng đây là sự nghiệp lớn lao của Đảng, của toàn dân nhưng lực lượng doanh nhân phải đóng vai trò tiên phong, nòng cốt, gương mẫu đi đầu.

Muốn vậy, phải đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế theo Nghị quyết 68, cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nhân tại hội nghị (Ảnh: VGP).

Thủ tướng nêu rõ, phải mở ra cơ chế để phát huy tối đa khả năng, tiềm năng sáng tạo, cống hiến hết mình của các doanh nhân. Đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiều chính sách về phát triển doanh nghiệp cũng như gấp rút sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi trạng thái sang nền hành chính kiến tạo phát triển, chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, động lực mới; luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước và cùng nhau đi lên, cùng phát triển, cùng hưởng thụ thành quả.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự hội nghị chia sẻ tư duy, tầm nhìn hành động, góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, những việc chưa làm được với tinh thần doanh nhân là chiến sĩ, "đâu cần, đâu khó có doanh nhân, cùng cả nước biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Doanh nhân phải vươn lên cùng đất nước, dân tộc, phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm.