Loạt doanh nghiệp Việt kỳ vọng cơ hội và sân chơi công bằng để cống hiến

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, đại diện các doanh nghiệp bày tỏ niềm tin, tiềm năng của Việt Nam cùng những kỳ vọng và khát vọng cống hiến. Họ nhìn nhận đây là thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp Việt vươn lên mạnh mẽ hơn, tận dụng cơ hội từ môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, công bằng và định hướng đồng hành cùng Nhà nước.

Doanh nghiệp Việt kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, khai thác tiềm năng kinh tế số và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Doanh nhân Việt có nền tảng công nghệ, tri thức và sự hội nhập sâu rộng

Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn U&I - bày tỏ niềm tự hào khi cộng đồng doanh nhân Việt có một ngày riêng để tôn vinh đóng góp của mình cho đất nước.

“Chúng ta vui vì có một ngày chung như vậy. Đương nhiên, nếu so với các nước phát triển, doanh nhân Việt Nam vẫn còn ở khoảng cách khá xa. Nhưng chính vì xuất phát điểm thấp nên ý chí vươn lên, nỗ lực vượt khó của từng doanh nghiệp lại rất đáng quý”, ông nói.

Theo ông, điều quan trọng là ý chí đó phải đi kèm với chính sách và sự hỗ trợ phù hợp, giúp doanh nghiệp có đủ điều kiện phát triển. "Năm nay đặc biệt hơn vì có Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Nhờ chủ trương mới, doanh nghiệp dám nghĩ lớn hơn, đặt mục tiêu cao hơn, vì họ tin rằng mình sẽ được đồng hành và hỗ trợ”, ông chia sẻ.

Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nhân trong việc hành động quyết liệt hơn, đồng hành cùng khu vực công. "Vai trò của chúng tôi là thúc đẩy mọi người mạnh mẽ, quyết liệt hơn để họ tin rằng mình có thể làm được khi có sự hỗ trợ của khối công”, ông nói.

Ông cũng khẳng định niềm tin và sự đồng lòng giữa nhà nước và doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết. “Nếu chỉ một phía nỗ lực thì không thể thành công. Doanh nghiệp lớn phải phát huy vai trò dẫn dắt, còn Nhà nước cần có chính sách linh hoạt. Khi có cơ chế giám sát minh bạch và trách nhiệm rõ ràng, niềm tin sẽ được củng cố”, ông Tín chỉ rõ.

Bên cạnh đó, ông cho rằng, dù các doanh nghiệp nhỏ còn hạn chế về vốn và kinh nghiệm, nhưng với số lượng đông đảo, nếu được tổ chức kết nối bài bản, họ sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng to lớn.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư U&I (Ảnh: Hải Long).

Theo ông, mô hình hệ sinh thái ngành sẽ là hướng đi hiệu quả. Bởi doanh nghiệp lớn không thể phát triển một mình, mà phải kéo theo doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong chuỗi giá trị. “Khi một ngành phát triển, tất cả doanh nghiệp trong ngành đều có cơ hội đi lên. Đó là cách duy nhất để tinh thần nghị quyết lan tỏa thực sự”, ông nói.

Chia sẻ về thế hệ doanh nhân trẻ, ông Tín cũng thể hiện nhiều niềm tin và kỳ vọng. “Họ có nền tảng công nghệ, tri thức và sự hội nhập sâu rộng. Điều họ cần là cơ hội và một sân chơi công bằng để cống hiến”, ông nói.

“Tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng chúng ta đang ở thời điểm đẹp nhất, phù hợp nhất để hành động. Nếu bây giờ không vào cuộc, có thể chúng ta sẽ phải chờ rất lâu nữa. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn, đừng để cơ hội trôi qua rồi mới tiếc nuối”, ông gửi gắm.

Ông Lê Văn Thành - Phó tổng giám đốc Vikki Bank - cho biết Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ phát triển thanh toán không tiền mặt hàng đầu thế giới. Hệ sinh thái ví điện tử, QR code và ngân hàng mở (open API) đang mở rộng nhanh, tạo nền tảng cho các mô hình tài chính nhúng, bảo hiểm cá nhân hóa và tư vấn đầu tư tự động bằng AI.

Tài sản số (gồm tài sản mã hóa và tài sản phi vật thể dưới dạng dữ liệu) đang bước vào giai đoạn bùng nổ toàn cầu. Nhiều quốc gia thử nghiệm tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương, còn Việt Nam đang dần hình thành hành lang pháp lý qua Luật Công nghiệp Công nghệ Số 71/2025 và Nghị quyết 05/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Ông Lê Văn Thành, Phó Tổng giám đốc Vikki Bank (Ảnh: Vikki Bank).

Để khai mở tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam, ông Thành đề xuất cần sớm tháo gỡ các rào cản pháp lý, hạ tầng và nhân lực - trong đó thiếu khung thuế, kế toán, dịch vụ lưu ký an toàn và nhân lực chuyên sâu là những điểm nghẽn lớn nhất.

Chưa bao giờ khối kinh tế tư nhân lại nhận được nhiều chủ trương, nghị quyết mạnh mẽ như hiện nay

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần FPT Retail (Tập đoàn FPT) - cho rằng chưa bao giờ khối kinh tế tư nhân lại nhận được nhiều chủ trương, nghị quyết mạnh mẽ như hiện nay từ phía Chính phủ và Đảng. “Doanh nghiệp chúng tôi thực sự cảm thấy phấn khởi và hân hoan. Chưa bao giờ có nhiều quyết sách, nghị quyết, chủ trương mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế tư nhân như bây giờ”, bà Quyên chia sẻ.

Theo bà, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là “một hành lang pháp lý vô cùng quan trọng, vô cùng đột phá” đối với ngành y tế nói chung và khối y tế tư nhân nói riêng. “Khi đọc từng câu, từng chữ trong nghị quyết, chúng tôi cảm thấy chưa bao giờ ngành y tế tư nhân có được nền tảng pháp lý đầy đủ đến vậy. Vấn đề còn lại chỉ là mỗi doanh nghiệp sẽ làm gì để hòa chung vào tinh thần khẩn trương và đột phá ấy”, bà nói.

Bà cho biết các doanh nghiệp cho biết mong muốn lớn nhất là được đóng góp trí tuệ và mạng lưới của mình để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân.

“Chúng tôi mong muốn người dân cảm thấy mình là đối tượng được quan tâm, được chăm sóc và được tôn trọng trong tất cả các quyết sách của Đảng và Nhà nước”, bà Quyên nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần FPT Retail (Ảnh: FRT).

Bà cũng đề xuất tham gia tích cực vào chương trình khám sức khỏe định kỳ, thường niên miễn phí cho người dân Việt Nam từ năm 2026 - một sáng kiến được xem là bước cụ thể hóa tinh thần “công tư đồng hành” trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

“Sức mạnh lớn nhất của Việt Nam là sức mạnh của nhân dân. Khi người dân được quan tâm, được chăm sóc, họ sẽ cảm nhận đầy đủ và tự hào về nơi mình sống. Khi đó, chất lượng cuộc sống chắc chắn sẽ được cải thiện vì niềm tin, sức khỏe và hạnh phúc đều bắt đầu từ đó", bà nhấn mạnh.