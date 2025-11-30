Diễn biến mới từ hãng bay Việt sau vụ Airbus cảnh báo 6.000 máy bay A320

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Vietjet cho biết hãng đã hoàn thành cập nhật phần mềm toàn bộ tàu bay Airbus trước thời hạn.

Cụ thể, đến 3h ngày 30/11, hãng đã hoàn tất cập nhật 69 tàu bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 giờ so với thời hạn của cơ quan chức năng và Airbus. Hãng đã huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và Airbus để hoàn tất tiến độ cập nhật.

Tương tự, Vietnam Airlines phát đi thông báo toàn bộ đội tàu bay Airbus A320 và A321 của hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu. Các tàu bay hiện được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Máy bay của các hãng hàng không đỗ tại sân bay (Ảnh: Mạnh Quân).

Hãng hàng không quốc gia cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hãng đã kích hoạt quy trình kỹ thuật và triển khai đồng bộ tại 3 trung tâm kỹ thuật chính: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Còn Bamboo Airways ngay trong đêm 28/11, sau thông tin từ Airbus, đã nhanh chóng rà soát lại.

"Đội tàu bay của Bamboo Airways không nằm trong phạm vi ảnh hưởng nói trên, nên các chuyến bay của hãng vẫn được vận hành bình thường theo kế hoạch. Chúng tôi đang theo sát các cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam và sẽ thông tin kịp thời tới quý khách khi có yêu cầu mới", phía hãng thông tin.

Vào 23h ngày 28/11 (16h giờ quốc tế), Nhà sản xuất tàu bay Airbus châu Âu gửi điện cảnh báo khẩn thông báo lệnh sửa chữa khẩn cấp đối với 6.000 máy bay thuộc dòng A320.

Đây là đợt cảnh báo lớn nhất trong 55 năm hoạt động của hãng và ảnh hưởng tới hơn một nửa số máy bay A320 đang hoạt động trên toàn cầu, gây nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng đúng vào cuối tuần du lịch bận rộn nhất trong năm tại Mỹ và tạo hiệu ứng lan rộng trên khắp thế giới.

Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) cũng đã ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay).

Ngay sau đó, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp khẩn trong đêm với các hãng hàng không Việt Nam.