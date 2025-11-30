Đà Nẵng thu hút vốn đầu tư vào khu thương mại tự do và hạ tầng logistics

UBND thành phố Đà Nẵng mới đây tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào khu thương mại tự do và hạ tầng logistics thành phố Đà Nẵng.

Tại đây, thành phố Đà Nẵng giới thiệu đến các nhà đầu tư về một số chính sách đặc thù, đột phá nhằm thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng, phát triển logistics cảng Liên Chiểu kết nối khu thương mại tự do, định hướng phát triển logistics tại Khu kinh tế mở Chu Lai…

Thành phố Đà Nẵng tổ chức xúc tiến đầu tư vào khu thương mại tự do và hạ tầng logistics (Ảnh: Ngọc Quang).

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết ngày 13/6 đánh dấu một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong hành trình phát triển thành phố, đó là việc Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng với chức năng là khu sản xuất, logistics, thương mại, dịch vụ, công nghiệp số, đổi mới sáng tạo và các khu chức năng khác gắn với cảng biển, sân bay quốc tế, trung tâm tài chính và các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Trong đó, khu chức năng sản xuất logistics sẽ đóng vai trò quan trọng, góp phần đưa Đà Nẵng thành trung tâm sản xuất, trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, gắn với cảng Liên Chiểu, cảng Tiên Sa, cảng Kỳ Hà, sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai và hành lang kinh tế Đông Tây.

Hạ tầng giao thông, cảng biển đang được đẩy mạnh đầu tư để phát triển khu thương mại tự do (Ảnh: Ngọc Quang).

“Việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành một thành phố mới, trở thành đô thị dẫn đầu cả nước về quy mô, chiến lược, mở ra một vận hội mới để phát triển thành trung tâm thương mại logistics hàng đầu Việt Nam và khu vực”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng, với vị trí chiến lược, thành phố đang sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đa dạng, lợi thế để bứt phá trở thành một chuỗi cung ứng của châu Á - Thái Bình Dương.

Đặc biệt, sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai như 2 cánh cửa mở ra thế giới. Cảng Liên Chiểu, Tiên Sa và Chu Lai là 3 mũi nhọn vươn ra đại dương, kết nối với Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Mạng lưới cao tốc, đường sắt… tạo nên trục giao thông xương sống của toàn khu vực.

Cảng hàng không Chu Lai là một trong 2 cánh cửa để Đà Nẵng vươn ra thế giới (Ảnh: Công Bính).

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất của cả nước. Đà Nẵng cũng hình thành việc khớp nối đồng bộ giữa Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng (cũ).

Đà Nẵng là địa phương duy nhất trong cả nước có 2 sân bay quốc tế. Đây vừa là lợi thế vừa đặt ra vấn đề Đà Nẵng phải kết nối ra sao và hình thành chuỗi logistics như thế nào từ sân bay Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai.

Trước mắt thành phố Đà Nẵng xác định, ở khu vực phía Đông, từ sân bay Đà Nẵng vào sân bay Chu Lai, sẽ hình thành một chuỗi đô thị dọc ven biển và hình thành một khu vực trọng điểm phát triển kinh tế xã hội ở phía Đông để góp phần hỗ trợ sự phát triển phía Tây.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố định hướng phát triển logistics theo hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững, từng bước đưa thành phố trở thành trung tâm logistics cấp quốc gia có vai trò quốc tế.

Trong đó, trọng điểm là phát triển kinh tế biển, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa ngõ chính ra biển Đông và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông Tây.

Đà Nẵng hiện có 3 cảng biển. Trong đó, cảng Liên Chiểu đang được xây dựng, cảng Tiên Sa được chuyển đổi chức năng từ cảng hàng hóa vận chuyển thông qua hình thức dịch vụ du lịch và phát triển cảng Kỳ Hà thành trung tâm logistics.

“Chúng tôi mong muốn khơi mở những cơ hội đầu tư mới, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, lĩnh vực sẽ định hình tốc độ tăng trưởng và sức cạnh tranh của Đà Nẵng trong nhiều thập kỷ tới, đồng thời chúng tôi trân trọng những ý tưởng, sáng kiến, những chia sẻ góp phần xây dựng và phát triển hoạt động logistics của thành phố và khu vực”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu.