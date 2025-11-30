Thuế TNCN bậc 15%, 25% giảm còn 10% và 20%: Ai hưởng lợi?

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, báo cáo việc tiếp thu và giải trình các ý kiến thẩm tra cũng như góp ý của đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, Bộ Tài chính đã rà soát và điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân theo hướng giảm số bậc từ 7 xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh mức thuế suất nhằm đảm bảo mọi người nộp thuế đều được giảm so với hiện hành.

Bộ Tài chính đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng chú ý, hai bậc thuế suất quan trọng đã được điều chỉnh: Thuế suất 15% (bậc 2) giảm xuống còn 10%, và thuế suất 25% (bậc 3) giảm còn 20%.

Cụ thể, thuế suất 5% được áp dụng cho phần thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng, nhằm giảm gánh nặng cho nhóm thu nhập phổ biến. Phần thu nhập 10-30 triệu đồng/tháng áp dụng mức 10%; 30-60 triệu đồng/tháng chịu mức 20%. Thuế suất 30% áp dụng cho phần thu nhập 60-100 triệu đồng/tháng, trong khi mức cao nhất 35% áp dụng cho thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nhóm đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm thuế suất thuế TNCN từ 15% xuống 10% và từ 25% xuống 20% là người làm công ăn lương có thu nhập trung bình - khá, thuộc hai bậc thuế 2 và 3 trong biểu thuế mới.

Bậc 2 (thu nhập tính thuế 10-30 triệu đồng/tháng): Thuế suất giảm từ 15% xuống 10%, giúp nhóm lao động đang chịu gánh nặng thuế lớn nhất được giảm đáng kể số thuế phải nộp mỗi tháng.

Bậc 3 (30-60 triệu đồng/tháng): Thuế suất giảm từ 25% xuống 20%, tạo dư địa tài chính cho nhóm lao động có thu nhập khá, thường chiếm tỷ lệ lớn trong khối văn phòng, tài chính, kỹ thuật, công nghệ.

Bộ Tài chính phân tích mức thuế suất trần 35% là hợp lý, tương đồng với nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN; nếu giảm xuống 30% có thể dẫn đến quan ngại về ưu đãi thuế cho nhóm thu nhập cao.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chính thức đề xuất tăng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm, thay cho mức 200 triệu đồng/năm trước đó.

Theo đơn vị soạn thảo, ngưỡng doanh thu trên đảm bảo tương đồng với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân. Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế đối với phần doanh thu trên ngưỡng này.

"Theo số liệu tính đến tháng 10, có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên nộp thuế. Nếu áp dụng mức doanh thu này thì dự kiến có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm khoảng 90% tổng số hộ kinh doanh đang nộp thuế", Bộ Tài chính báo cáo.