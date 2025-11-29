Vợ chồng Mailisa ước tính “bỏ túi” bao nhiêu từ bán mỹ phẩm Trung Quốc?

Liên quan đến vụ khởi tố vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa.

Kết quả ban đầu cho thấy hệ thống Mailisa đã phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Trong đó, 3 mã sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố (tên trên website là kem hỗ trợ làm mờ thâm nám), mã M01; kem xóa thâm làm sáng da, mã M03; kem chống nắng che khuyết điểm BB Nano, mã M23. Chỉ riêng 3 mã này, hệ thống Mailisa thông tin đã bán được 3,2 triệu hộp.

Theo ghi nhận trên website của Mailisa, giá niêm yết của các sản phẩm này lần lượt là: M01 - giá bán 910.000 đồng, M03 - giá bán 940.000 đồng và M23 - giá bán 680.000 đồng. Chưa rõ số lượng bán của từng sản phẩm, nên nếu tính trung bình giá mỗi hộp sản phẩm là 843.333 đồng thì ước tính doanh thu 3 mã sản phẩm chủ lực đã gần 2.700 tỷ đồng.

Ngoài 3 mã sản phẩm này, Mailisa còn kinh doanh nhiều dòng sản phẩm như kem dưỡng trắng mờ thâm căng bóng, kem phục hồi da, sữa rửa mặt, nước hoa hồng… với mức giá từ hàng chục nghìn đến hàng triệu đồng cho mỗi sản phẩm hoặc sản phẩm. Trong đó, bộ sản phẩm N3 Doctor Magic - bộ kem dưỡng hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi khá nổi tiếng. Bộ sản phẩm này có giá niêm yết là 2,55 triệu đồng.

Sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa (Ảnh: Chụp màn hình từ Website công ty).

Cũng theo cơ quan điều tra, các sản phẩm từ kem dưỡng da, trị nám, sữa rửa mặt đến kem chống nắng,… đều được Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đặt gia công tại các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/sản phẩm. Phần lớn chi phí sản phẩm trên lại đổ vào bao bì bóng bẩy, tạo vẻ ngoài cao cấp nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Tại Trung Quốc, các dòng mỹ phẩm được Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh gia công không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố để được cấp chứng nhận CFS (Certificate of Free Sale - tức giấy chứng nhận lưu hành tự do).

Vợ chồng Mailisa bị cáo buộc đã cấu kết với người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hong Kong (Trung Quốc) nhằm được cấp CFS tại Hong Kong. Sau đó, Hoàng Kim Khánh thông qua Công ty MK Skincare nhập khẩu hàng này về bán tại Việt Nam.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm và cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Mailisa tự nguyện nộp thêm 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản khác phục vụ điều tra.