Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ

Hỗ trợ bà con bất kể ngày đêm

Nắm bắt thông tin mưa lũ kéo dài gây ngập lụt nhiều khu dân cư địa bàn phía Đông Đắk Lắk, sáng 20/11, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên (E20), Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) nhanh chóng bố trí 400 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện di chuyển ứng cứu người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên giúp người dân vùng lũ đến nơi an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Các chiến sĩ phân bổ về địa bàn xã Sông Hinh, Hòa Thịnh, Sơn Giang, Tây Hòa và Hòa Mỹ phối hợp lực lượng tại địa phương đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm và vận chuyển, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm đến các hộ dân chịu thiệt hại do mưa lũ.

Trung tá Trần Văn Tân, Trưởng ban chính trị, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, cho biết các cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, bất kể ngày đêm để hỗ trợ người dân.

Các hoạt động hỗ trợ bất kể ngày đêm (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Hiện tại bà con rất khó khăn, chúng tôi vừa cứu hộ, tiếp tế và giúp bà con khắc phục nhà cửa, môi trường sau lũ. Anh em đều nỗ lực làm hết sức mình, tốt nhất có thể cho người dân và chưa hẹn ngày rút quân về", Trung tá Tân chia sẻ.

Cũng theo Trung tá Tân, tại địa bàn xã Hòa Thịnh, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tế thực phẩm, quần áo, dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng sau lũ.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp tại hiện trường, các chiến sĩ ở tại trụ sở được huy động cùng với các tổ chức gói 1.000 bánh chưng, huy động 50 tấn gạo, hơn 4.000 thùng mì tôm, 1.800 thùng nước, hơn 1.700 thùng sữa cùng các nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men, chăn màn... để chuyển từng xe xuống hỗ trợ.

Tiếp tế thực phẩm, nước uống đến từng địa bàn vùng lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Là lực lượng tiên phong trong công tác cứu hộ vùng lũ suốt những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn (PC07), Công an tỉnh Đắk Lắk căng mình để giúp đỡ người dân.

Trung tá Dương Xuân Ngọc, Đội trưởng Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 11, PC07, cho biết các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị liên tục nhiều ngày liền dầm mình trong dòng nước lũ, làm việc hết công suất để cứu hộ người dân mắc kẹt trong vùng lũ.

Công tác hỗ trợ người dân của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ diễn ra liên tục (Ảnh: Uy Nguyễn).

Năm chiếc ca nô, 2 thuyền máy của Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 11 di chuyển liên tục ngày đêm không nghỉ vừa ứng cứu bà con, vừa đưa hàng hóa tiếp tế.

"Lũ rút, anh em lại điều khiển các phương tiện khác làm nhiệm vụ dọn dẹp, khắc phục các hậu quả. Dù vất vả, có lúc thấm mệt nhưng cán bộ, chiến sĩ động viên nhau nỗ lực giúp đỡ bà con càng nhiều càng tốt", Trung tá Ngọc nói.

Cảnh sát căng dây, giải cứu nhiều người dân bị mắc kẹt trên mái nhà (Ảnh: Cắt từ clip).

Bộ đội giúp bà con xã biên giới chạy lũ

Tại xã biên giới Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), nước lũ dâng cao, một số vùng trũng của xã như buôn Trí, buôn Ea Mar ngập sâu "chưa từng có" với mức 3-4m, nước dâng ngang mái nhà.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk, Bo Heng, Yok Đôn và Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk được điều động khẩn trương cùng các lực lượng và chính quyền xã Buôn Đôn sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Xã biên giới bị ngập sâu, lực lượng quân đội giúp sơ tán người và tài sản cho dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lực lượng quân đội còn túc trực, tuần tra, bám địa bàn 24/24h nhằm hỗ trợ người dân nhanh nhất khi cần.

Bà H'Duan Bkrông (67 tuổi, trú tại buôn Ea Mar) cho biết bà cùng chồng bị đau ốm, con cái ở xa nên khi nước lũ tràn về, cả 2 vợ chồng không kịp trở tay.

"Khi nước bắt đầu tràn vào nhà, may mắn lực lượng của xã cùng các chú bộ đội vào nhà đưa cả 2 vợ chồng tôi đến nhà văn hóa để ở, còn tài sản có giá trị cũng được chất lên xe quân đội di chuyển kịp thời. Vợ chồng tôi biết ơn các lực lượng đã giúp đỡ nhiều lắm", bà H'Duan Bkrông nói.

Các chiến sĩ tích cực hỗ trợ khắc phục sau lũ cho địa phương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn, xã phối hợp cùng quân đội kịp thời di dời 50 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn để ở và cung cấp nhu yếu phẩm đầy đủ cho bà con.

"Còn buôn Đrăng Phốk của xã đang bị cô lập trong nước lũ, tuy nhiên, lực lượng biên phòng bố trí phương tiện tiếp tế thực phẩm thường xuyên nên bà con đang an toàn. Bà con địa phương chúng tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tâm từ lực lượng biên phòng từ trước tới nay", ông Tùng cho hay.

Người dân được lực lượng quân đội phân phát thực phẩm, nhu yếu phẩm (Ảnh: Văn Viễn).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, có 12.500 người và hàng ngàn phương tiện (ô tô, ca nô, xuồng máy, máy phát điện, phao bè, nhà bạt...) từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để cứu hộ, cứu nạn, di dời, hỗ trợ khẩn cấp người dân.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến trưa 23/11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích, khoảng 150.000 căn nhà bị ngập, thiệt hại nặng nề về sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, hạ tầng. Tổng mức thiệt hại do mưa lũ tại Đắk Lắk ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.