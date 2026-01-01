Miền Bắc có nơi rét dưới 7 độ C, khả năng xuất hiện băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Bộ, nhiệt độ giảm khoảng 5-7 độ C. Một số nơi có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời lạnh.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C; khu vực từ Quảng Trị đến Huế phổ biến 16-19 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết đêm 2 và ngày 3/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; phía bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Bắc có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.