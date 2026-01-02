Gần 100 người thương vong, 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ hai nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết, bị thương 56 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ, giảm 3 người chết và tăng 8 người bị thương.

Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 11.300 trường hợp vi phạm, tạm giữ 82 ô tô, hơn 3.600 xe máy và 102 phương tiện khác.

Một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội (Ảnh: Hoàng Phát).

Cảnh sát giao thông đã tước 423 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 2.100 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn trên 3.370 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.670 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 71 trường hợp, quá khổ giới hạn 15 trường hợp; chở quá số người quy định 53 trường hợp...

Trước đó ngày 1/1, cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 3.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát cũng xử lý một số hành vi khác liên quan như không có giấy phép lái xe (hơn 1.100 trường hợp); tạm giữ hơn 3.200 phương tiện; tước 367 giấy phép lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành kế hoạch tổng thể nhằm siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, theo kế hoạch, từ 10h mùng 1 Tết, cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

Đà Nẵng: Tài xế xe khách 45 chỗ “dính” nồng độ cồn

Khoảng 20h ngày 1/1, tại km972+900 tuyến quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Thăng Bình, Đà Nẵng, trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã dừng và kiểm tra ô tô khách biển kiểm soát 47B-xxx.21, loại xe 45 chỗ, trên xe chở 22 hành khách.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế V.V.T. (SN 1996, trú tại xã Hòa Vang, Đà Nẵng) vi phạm nồng độ cồn 0,142mg/L khí thở.

Tài xế xe khách 45 chỗ đo nồng độ cồn (Ảnh: Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định, đồng thời yêu cầu nhà xe đưa khách qua phương tiện khác để tiếp tục hành trình, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo đại diện lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình, với mức vi phạm nồng độ cồn như trên, tài xế bị xử phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự, đơn vị đã phát hiện và xử lý 25 trường hợp ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, đáng chú ý có 3 trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn, 3 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy và 5 trường hợp vi phạm về tốc độ.

“Đây là hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của nhiều hành khách, hậu quả có thể khó lường nếu không được kịp thời phát hiện, xử lý”, đại diện lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình cho biết.