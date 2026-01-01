Mẫu xe điện của Mercedes có nguy cơ chập cháy nếu sạc quá 80% pin

Thương hiệu ô tô Đức đã khuyến cáo chủ một số xe EQB tại Mỹ giới hạn sạc pin ở mức tối đa 80% để tránh hiện tượng mà các kỹ sư gọi là “sự cố nhiệt”.

Hiện tượng chập mạch có thể dẫn đến cháy nổ, một rủi ro đặc biệt nguy hiểm trên xe điện do các đám cháy này thường rất lớn và khó dập tắt.

May mắn cho Mercedes và khách hàng của hãng, vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến số lượng xe tương đối nhỏ; chính xác là chỉ 169 chiếc, bao gồm 100 chiếc EQB 300 4Matic và 48 chiếc EQB 350 4Matic. Cả hai đều là xe điện sử dụng hai mô-tơ, nhưng đợt triệu hồi này cũng liên quan đến 21 chiếc EQB 250 dùng một động cơ.

Mẫu SUV điện EQB (Ảnh: Mercedes).

Mặc dù phạm vi của chiến dịch an toàn này nhỏ, thương hiệu này từng phải triệu hồi hơn 7.000 chiếc EQB tại Mỹ vào đầu năm 2025 do nguy cơ cháy nổ. Trong trường hợp đó, Mercedes đã đưa ra hướng dẫn tương tự về việc không sạc pin quá 80% trong thời gian chưa có bản vá lỗi, cập nhật phần mềm.

Tất cả xe EQB bị triệu hồi đợt mới nhất này đều là những chiếc mà Mercedes gọi là xe “giai đoạn đầu” - phiên bản 2022-2023. Nhà sản xuất ô tô Đức khẳng định rằng pin dùng cho các mẫu EQB đời sau bền hơn và không nằm trong diện triệu hồi.

Hãng cũng cho biết 169 chiếc xe điện bị ảnh hưởng có thể sẽ hiện cảnh báo trên bảng điều khiển nếu nhiệt độ dưới sàn xe tăng cao khi xe đang vận hành, trong khi một chiếc EQB đang đỗ cũng có thể gặp sự cố mà không có bất kỳ cảnh báo trước nào.

Vậy nếu những chiếc EQB đời đầu này được trang bị pin kém bền hơn, liệu Mercedes có thay pin mới cho an toàn không? Câu trả lời là: Không. Thay vào đó, chủ xe sẽ nhận được một bản cập nhật phần mềm đơn giản, và việc này vẫn yêu cầu họ phải đến trung tâm dịch vụ Mercedes vào đầu năm 2026.

EQB 350 có phạm vi hoạt động khoảng 366km/lần sạc, theo tiêu chuẩn EPA, nên việc giới hạn sạc pin ở mức 80% sẽ làm giảm phạm vi hoạt động tối đa xuống còn khoảng 290km.