Gia Lai mời doanh nghiệp làm 3 khu nhà ở xã hội, tổng vốn 3.785 tỷ đồng

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa công bố danh mục một loạt dự án nhà ở xã hội trên địa bàn để kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư tham gia triển khai trong thời gian tới.

Dự án đầu tiên là nhà ở xã hội Long Vân 1, tọa lạc tại phường Quy Nhơn Bắc rộng hơn 2ha, gồm một khối chung cư cao 23 tầng nổi và 1 tầng hầm. Bên cạnh đó là khu công trình thương mại - dịch vụ dạng nhà liền kề, cao 4 tầng, bố trí 48 lô. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án vào khoảng 1.251 tỷ đồng.

Một góc ở Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Thứ hai là chung cư nhà ở xã hội tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Quy Nhơn. Dự án có quy mô nhỏ hơn, với diện tích đất khoảng 0,3ha, xây dựng khối chung cư cao 25 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Dự án còn bố trí khu nhà ở thương mại liền kề trên diện tích 662m2, gồm 8 lô, cao 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án ước tính hơn 601 tỷ đồng.

Ở phía tây, một dự án nhà ở xã hội khác được đề xuất triển khai tại Khu công nghiệp Trà Đa, thuộc phường Pleiku. Dự án có quy mô lớn, sử dụng quỹ đất hơn 6,6ha, các khối nhà cao 5 tầng, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.933 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh làm chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội phía tây đường Trần Nhân Tông 2 (Lamer 3).

Theo hồ sơ, dự án Lamer 3 được triển khai trên diện tích hơn 1,6ha, dự kiến cung cấp khoảng 858 căn hộ nhà ở xã hội. Tổng vốn đầu tư khoảng 901 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản chi phí liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tiền sử dụng đất, do khu đất hiện chưa được giải phóng mặt bằng.

Dự án gồm hai khối nhà cao 18 tầng, liên kết với nhau bằng khối công trình cao 4 tầng và một tầng hầm chung. Vị trí dự án thuộc phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của phường Nhơn Bình và Nhơn Phú.