Bộ trưởng Công an điều lực lượng đi hỗ trợ bà con vùng lũ

Trước tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, ngày 22/11, Bộ Công an cho biết Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có những chỉ đạo tới Công an các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

Theo đó, Bộ trưởng Công an yêu cầu công an các địa phương này tăng cường, chi viện ngay cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn bị chia cắt.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an TPHCM, Công an các tỉnh: Đồng Nai, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Quảng Trị hỗ trợ các địa phương ở tâm vùng mưa lũ.

Ngay sau khi nước rút, Công an tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai cần tăng cường cán bộ, chiến sĩ, học viên năm cuối các trường công an phía Nam hỗ trợ để triển khai ngay công tác khắc phục.

Lực lượng công an gia cố đê trước mưa lũ (Ảnh: Công an cung cấp).

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai rà soát, lập danh sách các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, có công với cách mạng, nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn... tại các địa bàn trọng điểm, để đề xuất xây dựng nhà tặng các hộ dân trên từ nguồn kinh phí Trung ương, địa phương và một phần kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an.

Sáng cùng ngày, ngay sau khi nước lũ rút, lực lượng công an và chính quyền địa phương các xã phía Nam tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, các lực lượng tập trung ưu tiên dọn dẹp các trường học bị ngập sâu để các em học sinh sớm trở lại trường. Tại Trường Tiểu học Phước Khánh, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, nhiều hạng mục đã được khẩn trương vệ sinh, khơi thông và sắp xếp lại.

Trước đó, từ sáng 21-/11, hơn 100 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1 Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đã phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai triển khai phương tiện, dụng cụ để hỗ trợ các thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Hùng Vương dọn từng phòng học, rửa từng bàn ghế bị ngập bùn.

Ngay sau hoàn tất việc dọn vệ sinh ở trường THPT Hùng Vương, Công an tỉnh Gia Lai và Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục đưa lực lượng, phương tiện đến các trường học bị ngập nước trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh.