Người dân vùng lũ thiếu quần áo, Công an tỉnh Đắk Lắk vận động quyên góp

Chiều 21/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát động chiến dịch quyên góp quần áo khẩn cấp từ cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ bà con vùng lũ, đặc biệt là các xã phía Đông (Phú Yên cũ) của tỉnh, nơi nhiều người dân đang thiếu thốn trang phục.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình ngập lụt nghiêm trọng đã khiến nhiều hộ gia đình mất hết tài sản, trong đó có quần áo. Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ quyên góp mỗi người ít nhất một bộ quần áo (mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn sạch sẽ, nguyên vẹn) ngay trong đêm 21/11.

Người dân vùng lũ đang cần hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cùng đồ áo ấm (Ảnh: Thành Lê).

Số quần áo này sẽ được Công an tỉnh Đắk Lắk vận chuyển đến các khu vực bị ngập lụt vào sáng 22/11.

Trong hai ngày qua, cùng với việc huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn ngập lụt để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, không khí làm việc cũng rất khẩn trương, liên tục.

Các cán bộ, chiến sĩ đã miệt mài phân loại, đóng gói lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, áo phao, đèn pin và nhiều vật dụng thiết yếu khác.

Hàng chục chuyến xe hậu cần đã nối đuôi nhau lăn bánh vào vùng lũ, sau đó nhanh chóng quay đầu để tiếp nhận và vận chuyển thêm hàng cứu trợ, đảm bảo nguồn hỗ trợ được đưa đến người dân kịp thời và liên tục.

Không chỉ lực lượng công an, người dân Đắk Lắk cũng đang tích cực chung tay hướng về đồng bào vùng lũ.

Người dân đỏ lửa xuyên đêm nấu bánh chưng, bánh tét gửi vào vùng lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại phường Ea Kao, ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết địa phương đã phát động phong trào gói bánh chưng, bánh tét. Gần 20 bếp nấu đã đỏ lửa xuyên đêm, cho ra lò hơn 1.500 chiếc bánh cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để gửi đến bà con vùng lũ.

Bên cạnh đó, phường Ea Kao cũng đã quyên góp được 100 triệu đồng tiền mặt, chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ chi phí cho bà con vùng lũ.

Người dân tập trung tại trụ sở phường để gói bánh tét (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chính quyền và người dân phường Ea Kao đang tiếp tục huy động lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết để đóng gói và chuyển đến các địa bàn khó khăn do ngập lụt.

Tương tự, tại phường Tân An, Công an phường cùng cán bộ và người dân đã chung tay gói 1.500 chiếc bánh chưng, bánh tét, đồng thời vận động các nhu yếu phẩm thiết yếu để gửi đến các khu vực đang bị cô lập do lũ lụt.