Công an điều tra vụ sập bờ kè ở Đắk Lắk làm 4 người tử vong

Chiều 2/1, một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Cùng ngày, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã kiểm tra hiện trường vụ việc.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thăm hỏi, động viên người thân của nạn nhân trong vụ sập bờ kè (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại đây, ông Mỹ đã động viên, chia buồn với người thân của các nạn nhân và trao hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.

Trước đó, sáng cùng ngày, vợ chồng ông B.D. (65 tuổi), bà L.T.T. (65 tuổi) và vợ chồng ông Đ.X.H. (62 tuổi), bà N.T.K.L. (58 tuổi), đều trú tại thôn Lạc Mỹ, đi trồng cây keo.

Hiện trường vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Khoảng 9h30 cùng ngày, trời đổ mưa, hai cặp vợ chồng đến khu vực bờ kè sông Ba để trú, bất ngờ tảng bê tông lớn đổ sập, đè lên người khiến cả 4 nạn nhân tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, bờ kè sông Ba bị xói lở, hư hỏng nặng do trận mưa lũ lịch sử tháng 11/2025, phía chính quyền cùng cơ quan chức năng đang lên phương án sửa chữa, khi chưa kịp sửa thì sự việc đáng tiếc xảy ra.

Sau khi phát hiện bờ kè hư hỏng, địa phương đã cắm biển cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, biển cấm bị tháo dỡ.