Cơ hội để Đồng Nai có cảng biển đón khách du lịch quốc tế

Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (PAP) vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng cho bổ sung công năng tiếp nhận tàu khách du lịch và tàu hàng tải trọng lớn để đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn tới.

Theo PAP, dự án cảng Phước An (xã Phước An, Đồng Nai) có quy mô 9 cầu cảng với tổng chiều dài 2.830m. Đến nay, doanh nghiệp đã đưa vào khai thác các cầu cảng số 5, 6, cầu cảng số 6 nối dài và cầu cảng số 7, với tổng chiều dài 1.098m, tiếp nhận tàu tải trọng đến 60.000DWT.

Cảng Phước An tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Cảng cũng đã đầu tư vũng quay tàu tạm có đường kính 380m, được cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép đưa vào sử dụng.

Thời gian qua, cảng Phước An dần khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Đồng Nai và vùng phụ cận, góp phần giảm tải cho hệ thống cảng hiện hữu trên tuyến sông Thị Vải - Cái Mép.

Do nhiều hãng tàu quốc tế đang mong muốn đưa tàu lớn hơn vào khai thác tại cảng Phước An, PAP kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép tàu tải trọng đến 80.000DWT được ra, vào các cầu cảng số 5, 6 và 7.

Theo doanh nghiệp, các cầu cảng số 5 và 6 đã được thiết kế để tiếp nhận tàu đến 80.000DWT; cầu cảng số 7 có khả năng đón tàu đến 100.000DWT.

PAP cũng đề xuất bổ sung công năng tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế và nội địa tại cảng Phước An để khai thác tiềm năng của loại hình du lịch tàu biển.

Cảng Phước An nằm trên tuyến sông Thị Vải (Đồ họa: Ngọc Tân).

Doanh nghiệp dẫn số liệu giai đoạn 2018-2025 cho thấy, dù chưa có bến khách quốc tế chuyên dụng, các cảng trên tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải đã tiếp nhận hơn 277 lượt tàu khách quốc tế, đưa hàng trăm nghìn lượt hành khách đến khu vực.

Để bảo đảm an toàn hàng hải, PAP đề xuất được đầu tư nâng đường kính vũng quay tàu tạm từ 380m lên 420m bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng sớm triển khai đầu tư vũng quay tàu đã được quy hoạch tại hạ lưu cảng Phước An nhằm bảo đảm khai thác ổn định, lâu dài.