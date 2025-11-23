Trực thăng cất cánh liên tục, đưa hàng cứu trợ đến tay người dân miền Trung

Sáng 23/11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ (ngoài cùng bên phải), các thành viên tổ bay trực thăng cứu hộ Mi-171 và Mi8 thuộc Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng Không-Không Quân) tiếp tục khẩn trương tiến hành phối hợp hiệp đồng với Trung đoàn 910 và 940 (Trường Sĩ quan Không quân) triển khai vận chuyển hàng cứu trợ bà con vùng lũ các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Các cán bộ, chiến sĩ tại sân bay Tuy Hoà bốc, xếp 5 tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm, thuốc men, áo phao... lên hai trực thăng.

Hai trực thăng triển khai nhiệm vụ theo hai hướng tới 2 xã bị nước lũ cô lập là xã Tuy An Đông và Xuân Đồng (tỉnh Đắk Lắk).

Tổ bay trực thăng cứu hộ Mi-171 mang số hiệu 8431 do Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính uỷ Trung đoàn lái chính; Đại tá Ngô Hồng Sơn - Phó Trung đoàn Trưởng Quân huấn lái chính; Đại tá Nguyễn Chiến Thắng - Dẫn đường; Thượng tá QNCN Lê Trọng Thành; Thượng tá QNCN Phạm Quang Trung.

Tổ bay Mi-8 mang số hiệu 02 do Thượng tá Trương Thanh Bình - Trung đoàn trưởng lái chính; Thượng tá Nguyễn Xuân Lộc - Phó Chính uỷ lái chính; Thượng tá Đồng Văn Vụ dẫn đường; Thượng tá QNCN Vũ Văn Huynh và Thượng tá QNCN Nguyễn Anh Duy- Cơ giới trên không.

Cũng trong sáng nay, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã cất cánh mang theo 2 tấn lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Hàng cứu trợ gồm: Lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao.

Hàng hoá chật kín khoang trực thăng Mi-17.

Thời tiết thuận lợi, 8h sáng, trực thăng hạ cánh an toàn tại khu vực xã Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm tới tay người dân bị cô lập do mưa lũ.

Sau khi kết thúc chuyến hàng đầu tiên, trực thăng của Trung đoàn 930 tiếp tục quay trở lại sân bay bốc 2 tấn hàng, trong điều kiện thời tiết cho phép sẽ cất cánh cứu trợ người dân miền Trung.

Cùng lúc, hai trực thăng của Trung đoàn 917 tiếp cận và hạ cánh an toàn tại vị trí sân vận động xã Tuy An Đông, và sân vận động thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Rất nhanh chóng, 5 tấn hàng đã được chuyển tới tận tay người dân đầy đủ và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hàng trăm người dân và cán bộ địa phương đã chờ và nhận nhu yếu phẩm trong niềm xúc động, sau nhiều ngày sống trong cảnh bị cô lập bởi nước lũ.

Sau 2 ngày thực hiện thành công các chuyến bay cứu trợ người dân vùng lũ thuộc tỉnh Đắk Lắk, Trung đoàn 917 sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị bạn, chính quyền địa phương tiếp tục bốc, xếp nhu yếu phẩm và triển khai các chuyến bay cứu trợ nhân dân vùng lũ khi có lệnh của cấp trên.

Nội dung và ảnh: Bích Phượng - Đinh Đồng