Tổng thống Ukraine chọn tướng tình báo làm chánh văn phòng mới

Ông Kyrylo Budanov đã được bổ nhiệm làm chánh văn phòng tổng thống (Ảnh: Bloomberg).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/1 đã đề nghị ông Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Văn phòng Tổng thống.

“Hiện nay, Ukraine cần tập trung nhiều hơn vào các vấn đề an ninh, vào việc phát triển Lực lượng Quốc phòng và An ninh của Ukraine, cũng như vào mặt trận ngoại giao trong các cuộc đàm phán; và Văn phòng Tổng thống trước hết sẽ phục vụ cho việc thực hiện những nhiệm vụ đó. Ông Kyrylo có kinh nghiệm chuyên môn trong những lĩnh vực này và đủ sức mạnh để mang lại kết quả”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết đã chỉ đạo “tân lãnh đạo Văn phòng Tổng thống”, cùng với ông Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, và các lãnh đạo, cơ quan liên quan khác, cập nhật và trình phê duyệt các nền tảng chiến lược về quốc phòng và phát triển của nhà nước Ukraine, cũng như các bước triển khai tiếp theo.

Động thái này diễn ra sau một cuộc cải tổ lớn, trong đó ông Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống gắn bó lâu năm với ông Zelensky, bị cách chức vào cuối tháng 11 năm ngoái. Trước đó, Ukraine đã phanh phui bê bối tham nhũng quy mô lớn trong ngành năng lượng nghi liên quan tới nhiều quan chức cấp cao.

Trung tướng Budanov, 39 tuổi, đã đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) từ năm 2020. Dưới sự lãnh đạo của ông, HUR đã phát triển thành một lực lượng tương đối hiệu quả trong thời điểm Ukraine nổ ra chiến sự với Nga gần 4 năm qua.

Vị chỉ huy tình báo này đã trở thành cái tên quen thuộc với công chúng Ukraine, trong khi cơ quan do ông đứng đầu được đánh giá là một trong những thể chế hoạt động hiệu quả nhất của đất nước.

Một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống nói với Kyiv Independent rằng quyết định cuối cùng của tổng thống sẽ cho thấy trọng tâm ưu tiên của ông là các vấn đề trong nước, ngoại giao, hay chiến trường trong thời gian tới.