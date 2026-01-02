Nga chuyển cho Mỹ bằng chứng cáo buộc Ukraine tập kích nơi ở của ông Putin

Đô đốc Igor Kostyukov (bên phải), người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU), trao bằng chứng cho một tùy viên quân sự Mỹ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chuyển cho Mỹ bằng chứng liên quan đến vụ tấn công bằng UAV mà Moscow cáo buộc Ukraine tiến hành nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Valdai.

Ngày 1/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tiến hành một “giám định kỹ thuật đặc biệt đối với một bộ phận của hệ thống dẫn đường”, được cho là thu hồi từ một UAV của Ukraine. Theo phía Nga, chiếc UAV này đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ vào đêm 29/12/2025 trên không phận tỉnh Novgorod. Các cơ quan an ninh Nga tuyên bố đã trích xuất được tệp dữ liệu ghi lại nhiệm vụ bay từ UAV này.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đã giải mã được “dữ liệu lộ trình”, cho thấy mục tiêu cuối cùng của UAV Ukraine trong đêm 29/12/2025 là “một trong các cơ sở thuộc khu dinh thự của Tổng thống Putin” tại tỉnh Novgorod.

Nga cho biết đã chuyển những dữ liệu này cho phía Mỹ, cụ thể là cho một đại diện của văn phòng tùy viên quân sự Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Theo Nga, phía Mỹ đã được bàn giao “các tài liệu chứa dữ liệu lộ trình đã giải mã, cùng với một bộ điều khiển của UAV Ukraine”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố trên Telegram một hình ảnh cho thấy Đô đốc Igor Kostyukov, Cục trưởng Tổng cục Tình báo quân sự Nga (GRU), trao các tài liệu nói trên cho tùy viên quân sự Mỹ.

Ông Kostyukov khẳng định rằng các mảnh vỡ UAV được thu hồi có hệ thống dẫn đường “được bảo quản tốt” và “vẫn hoạt động đầy đủ”. Ông nói rằng các chuyên gia Nga đã giải mã được “nội dung bộ nhớ của các bộ điều khiển dẫn đường”. Hình ảnh cho thấy một vật thể giống bộ điều khiển được trao cho đại diện phía Mỹ cùng với một tập hồ sơ tài liệu. Ông Kostyukov bày tỏ hy vọng bước đi này sẽ giải đáp mọi câu hỏi còn tồn tại.

“Chúng tôi muốn bàn giao cho các ông bộ điều khiển này, cùng với bản mô tả về bộ điều khiển do các chuyên gia của chúng tôi thực hiện. Chúng tôi tin rằng bước đi này sẽ giúp xóa bỏ mọi câu hỏi còn tồn tại và góp phần làm sáng tỏ sự thật", ông Kostyukov nói với quan chức Mỹ.

Ngày 29/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine đã phóng 91 UAV nhằm vào khu dinh thự Valdai của Putin và cảnh báo đáp trả.

Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ các phát biểu của ông Lavrov, cho rằng đây là một chiến dịch cung cấp thông tin không chính xác của Nga. Ông đồng thời cảnh báo rằng Nga có thể đang chuẩn bị các đòn tập kích nhằm vào Kiev.

Sau đó, trợ lý của ông Putin là Yuri Ushakov cho biết Nga sẽ “xem xét lại một loạt thỏa thuận và quyết định” đã được thảo luận với Mỹ sau vụ việc này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi bình luận về vụ việc ngày 29/12, nói rằng “đây không phải là thời điểm thích hợp cho chuyện này” và cho biết ông sẽ làm rõ liệu vụ tấn công đó có thực sự xảy ra hay không.