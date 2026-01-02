Khoảnh khắc lửa bùng lên gây cháy quán bar tại Thụy Sĩ, 40 người chết

Khoảnh khắc lửa được cho bùng lên vào trần nhà (Ảnh: BBC).

BBC ngày 2/1 đăng tải bức ảnh cho thấy các que pháo sáng đang cháy được gắn vào chai lọ bên trong hộp đêm Le Constellation tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Thụy Sĩ.

Trước đó, những hình ảnh này được chia sẻ trực tuyến kèm theo tuyên bố rằng chúng được chụp vào thời điểm gần lúc đám cháy bùng phát trong đêm Giao thừa.

Một bức ảnh cho thấy nhiều người đang giơ các chai lên không trung, trên đó gắn các que pháo sáng đang cháy, và có vẻ như có lửa bốc lên trên trần nhà. BBC cũng đã phân tích bức ảnh và không phát hiện ra dấu hiệu đã có can thiệp hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số.

Vụ hỏa hoạn ở quán bar Thụy Sĩ khiến 40 người thiệt mạng (Video: News.com.au).

Vụ hỏa hoạn chết người trong đêm Giao thừa là “một trong những thảm kịch tồi tệ nhất mà đất nước chúng tôi từng trải qua”, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin thừa nhận, lưu ý rằng nhiều nạn nhân là người trẻ.

“Khoảng 40 người đã thiệt mạng và 115 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp rất nặng", ông Frédéric Gisler, chỉ huy cảnh sát bang Valais, cho biết.

Ông nói rằng ưu tiên trong những ngày tới là xác định danh tính những người đã tử vong “để có thể nhanh chóng trao trả thi thể” cho gia đình họ.

Tuy nhiên, giới chức Thụy Sĩ cảnh báo việc công bố danh tính các nạn nhân hoặc xác lập con số tử vong cuối cùng sẽ mất thời gian, do nhiều thi thể bị cháy nặng.

“Tất cả công việc này đều phải được tiến hành cẩn trọng, bởi thông tin quá đau lòng và nhạy cảm đến mức không thể thông báo cho gia đình nếu chúng tôi chưa chắc chắn 100%”, ông Mathias Reynard, quan chức bang Valais, nói. Theo ông, các chuyên gia đang sử dụng dữ liệu nha khoa và mẫu ADN để nhận dạng nạn nhân.

Những người bị thương đã được chuyển tới nhiều bệnh viện trên khắp Thụy Sĩ, bao gồm Sion, Lausanne, Bern, Geneva và Zurich. Tại Sion, 60 người đang được điều trị; ở Lausanne hiện có 22 bệnh nhân; trong khi Zurich đã tiếp nhận hơn một chục nạn nhân bị bỏng. Các quốc gia khác, bao gồm Pháp, Đức, Ba Lan và Italy, cũng đã đề nghị tiếp nhận điều trị cho những bệnh nhân bị bỏng nặng.

Giới chức cho biết nhiều khả năng các nạn nhân mang những quốc tịch khác nhau. Một cuộc điều tra toàn diện hiện đang được tiến hành. Các cơ quan chức năng đang liên hệ với gia đình các nạn nhân và liên tục cập nhật thông tin cho họ theo thời gian thực.

Theo cảnh sát bang Valais, sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 1/1 tại một quán bar đông người. Nguyên nhân của vụ cháy, ban đầu được báo cáo là một vụ nổ, hiện vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, giới chức cho biết nhiều khả năng đây là một tai nạn chứ không phải một vụ tấn công.

Công tố viên Béatrice Pilloud nói với báo chí rằng có “nhiều giả thuyết” về nguyên nhân gây ra đám cháy, nhưng giả thuyết được ưu tiên vào thời điểm này là một đám cháy bùng phát diện rộng, dẫn tới một vụ hỏa hoạn lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tổng công tố cho biết nhiều nhân chứng đã được thẩm vấn, và các điện thoại thu được tại hiện trường sẽ được phân tích. Viện pháp y tại Zurich đã được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy.