Bạn trẻ từ miền Nam ra Hà Nội cắm trại, tận hưởng kỳ nghỉ giữa thiên nhiên

Trưa 2/1, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đông đảo người dân và du khách đã đổ về công viên Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội) để cắm trại, vui chơi và tham gia các hoạt động dã ngoại ngoài trời.

Ngay từ buổi sáng, hàng dài ô tô đổ về khu vực bãi cắm trại trong công viên.

Nơi đây hấp dẫn du khách nhờ không gian xanh mát, trong lành với nhiều cây cối và cụm hồ nước rộng hơn 130ha. Đặc biệt, công viên vẫn giữ được sự yên tĩnh, không quá chen chúc ngay cả trong những ngày nghỉ lễ, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu.

Đây là lần thứ hai Văn Lâm (23 tuổi, đến từ TPHCM) đặt chân đến Thủ đô để thăm bạn gái. Vốn quen với những buổi vui chơi ngoài trời cùng bạn bè, nên khi được bạn gái rủ, Lâm tỏ ra khá hào hứng và ấn tượng với không khí nhộn nhịp tại đây.

Lâm thấy thời tiết Hà Nội trong ngày khá mát mẻ, rất phù hợp cho các hoạt động cắm trại. Sau buổi picnic, cặp đôi dự định sẽ di chuyển lên khu vực phố cổ để dạo chơi, tận hưởng không khí buổi tối ở trung tâm.

Nhóm bạn của Nguyễn Thanh Mai (20 tuổi) thường xuyên lựa chọn các bãi dã ngoại quanh thành phố để thư giãn vào những dịp rảnh rỗi. Theo Mai, nhóm đặc biệt yêu thích việc tự chuẩn bị đồ ăn từ trước, mang theo đầy đủ nguyên liệu rồi cùng nhau nấu nướng ngoài trời trong không gian thoáng đãng.

Việc nấu ăn giữa thiên nhiên mang lại cảm giác mới mẻ, thú vị, giúp buổi dã ngoại thêm trọn vẹn và khác biệt so với những buổi tụ tập thông thường.

Trong các buổi dã ngoại, nhiều gia đình thường ưu tiên những món như hải sản, thịt nướng hay đồ ăn nhanh. Đây đều là các lựa chọn tiện lợi, dễ chuẩn bị và chế biến sẵn tại nhà, phù hợp với nhiều độ tuổi. Nhờ đó, bữa ăn ngoài trời vừa đơn giản, dễ sắp xếp, vừa đảm bảo ngon miệng và đủ năng lượng cho các hoạt động vui chơi.

Anh Đào Văn Đôn (38 tuổi) cùng gia đình em trai lựa chọn công viên làm điểm đến cho buổi sum họp. Trước khi đi, các gia đình đã tự chuẩn bị sẵn đồ ăn tại nhà, sau đó tới công viên thuê thêm lều trại, bàn ghế và bếp nướng, với chi phí hơn 1 triệu đồng.

Chia sẻ về chuyến đi, anh Đôn cho biết dù hai anh em cùng sinh sống tại Hà Nội nhưng do bận rộn công việc nên các gia đình hiếm khi có dịp quây quần. “Buổi dã ngoại này không chỉ là cơ hội để cả nhà thư giãn, ăn uống ngoài trời mà còn giúp các con được gần gũi thiên nhiên, tăng sự gắn kết và hiểu nhau hơn”, anh Đôn cho hay.

Mọi năm gia đình anh Hoàng Anh (phường Hoàng Mai) thường sắp xếp những chuyến du lịch xa trong dịp nghỉ lễ, tuy nhiên năm nay kế hoạch được điều chỉnh do các cháu nhỏ đang bước vào giai đoạn ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Vì vậy, cả gia đình lựa chọn hình thức vui chơi nhẹ nhàng, thuận tiện để các con vẫn đảm bảo thời gian học tập.

Anh Hoàng Anh lựa chọn vui chơi gần nhà giúp cả gia đình vẫn có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày bận rộn mà không ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu. Buổi đi chơi cũng là dịp để các thành viên quây quần bên nhau, trò chuyện, còn các em nhỏ được vận động ngoài trời, giải tỏa căng thẳng trước khi bước vào giai đoạn học tập tiếp theo.

Nhờ diện tích thoáng đãng cùng thời tiết dễ chịu, khu vực này trở thành môi trường phù hợp để người già thảnh thơi tản bộ, trẻ em chạy nhảy, vận động và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời.

Đến 15h, khu vực này vẫn đông vui, tấp nập. Người thì quây quần nướng đồ ăn, chơi thể thao, có người lại chọn nằm nghỉ dưới tán cây xanh mát, thả lỏng cơ thể và cảm nhận không gian yên bình của thiên nhiên.