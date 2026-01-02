CSGT Hà Nội xử phạt người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn

Tối 2/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong dịp Tết Dương lịch, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã duy trì quân số, tổ chức nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ.

Các tổ công tác đã đồng loạt triển khai kiểm soát nồng độ cồn trên nhiều tuyến phố trọng điểm của thủ đô.

Một người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn bị Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện trưa 2/1 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Đáng chú ý, việc kiểm tra không chỉ tập trung đối với người điều khiển ô tô, xe máy mà còn mở rộng sang cả người điều khiển xe đạp. Lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản xử lý các trường hợp đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn.

Theo cảnh sát, nhiều người dân vẫn lầm tưởng rằng chỉ người điều khiển phương tiện cơ giới mới bị xử phạt khi vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, việc người dân sử dụng rượu, bia rồi điều khiển xe đạp cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn của chính bản thân và người khác.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn bị CSGT xử phạt (Ảnh: Ngọc Tiến).

Nhà chức trách cho hay, trong khung giờ buổi trưa 2/1, CSGT toàn thành phố đã kiểm soát gần 5.400 phương tiện, qua đó xử lý 107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Nhiều trường hợp vi phạm ở mức kịch khung, vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, trong đó có một người đi xe đạp.

Theo thống kê, trong hai ngày 31/12/2025 và 1/1, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với công an cấp xã kiểm soát tổng cộng hơn 14.300 phương tiện, phát hiện và xử lý 342 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính ước tính khoảng hơn 2,1 tỷ đồng.