Hố sụt lún sâu hơn 3m xuất hiện giữa quốc lộ

Ngày 2/1, một hố sụt lún bất ngờ xuất hiện trên quốc lộ 9B, đoạn qua xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị, gây lo ngại về an toàn giao thông. Lãnh đạo UBND xã Lệ Ninh đã xác nhận thông tin này.

Hố sụt lún được người dân phát hiện tại km26+950, có diện tích khoảng 4m2 và sâu hơn 3m.

Hố sụt lún trên quốc lộ 9B (Ảnh: Nhật Anh).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo và khoanh vùng khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.

Cũng trong ngày, đơn vị bảo trì tuyến đường đã triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời bằng cách đắp đá và san gạt mặt đường, nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn và sớm ổn định tình hình giao thông.