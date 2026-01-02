Ca sĩ Giana rời công ty quản lý, thừa nhận "áp lực đồng trang lứa"

Sau Vietnam Idol 2023, Giana hoạt động trong công ty của nhạc sĩ Huy Tuấn, gây chú ý với hình ảnh "nữ ca sĩ hát trên giày patin". Tuy nhiên, gần 1 năm trở lại đây, cô bất ngờ "im hơi lặng tiếng".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Giana thừa nhận cô đã rời khỏi công ty quản lý cũ để hoạt động độc lập.

"Thời gian đầu khi hoạt động solo, tôi rơi vào trạng thái hụt hẫng vì không còn công ty hậu thuẫn. Có khoảng thời gian, tôi bị hoang mang, chới với, lại thêm "áp lực đồng trang lứa" khi nhìn đồng nghiệp tỏa sáng trên các sân khấu lớn. May mắn là với sự động viên của những người bên cạnh, tôi đã vượt qua và đủ bản lĩnh để bước tiếp", ca sĩ chia sẻ.

Giana đã rời khỏi công ty quản lý cũ để hoạt động độc lập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giana nói công ty là nơi cô được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và là bệ phóng quan trọng cho những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. Dù rời công ty, mối quan hệ giữa cô với nhạc sĩ Huy Tuấn và ê-kíp cũ vẫn tốt đẹp.

Mới đây, Giana gây chú ý khi trở lại qua EP (đĩa mở rộng) đầu tay mang tên “For me”, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ cả về hình tượng lẫn tư duy âm nhạc trong hành trình hoạt động độc lập. Trước đó, cô được biết đến với hình ảnh dễ thương nhí nhảnh. Hiện tại, nữ ca sĩ đi theo hướng trưởng thành hơn.

EP gồm 5 ca khúc, là một câu chuyện liền mạch về hành trình nội tâm của Giana, từ cảm giác mất định hướng, vô định và lạc lõng khi chỉ còn lại một mình, cho đến thời điểm cô tìm thấy giá trị thực sự của bản thân thông qua âm nhạc.

Không đủ tài chính để mua tác phẩm của những nhạc sĩ khác, lần đầu tiên, Giana trực tiếp tham gia sáng tác các ca khúc cho chính mình, xem âm nhạc như nguồn cảm hứng kỳ diệu giúp cô đứng dậy, chữa lành và tái sinh.

Giana tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù có sự chuyển biến rõ rệt về tư duy và cảm xúc, Giana vẫn giữ được chất liệu nhí nhảnh, tinh nghịch vốn là dấu ấn riêng từ những ngày đầu, bên cạnh hình ảnh một nghệ sĩ trẻ "phá kén", tự tin bước ra ánh sáng bằng chính nội lực của mình.

Hôm 1/1, nữ ca sĩ đã tổ chức buổi ra mắt EP, gửi lời tri ân đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã đồng hành, giúp đỡ cô trong giai đoạn nhiều thử thách vừa qua.

“Đây không chỉ là EP đầu tay, mà còn là lời khẳng định Giana đã đứng dậy, tìm được con đường thuộc về mình và sẵn sàng bước tiếp với một phiên bản mạnh mẽ hơn bao giờ hết", cô nói.