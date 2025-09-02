Ô tô xếp hàng dài trên cao tốc hướng về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Từ 17h ngày 2/9, hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng Đồng Nai đi TPHCM.

Tại trạm thu phí Long Phước (phường Long Phước, TPHCM), xe cộ ùn ứ kéo dài. Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, số lượng lớn người dân từ các tỉnh, thành trở về TPHCM làm việc.

“Tôi cùng vợ, con về quê ở Lâm Đồng. Hôm nay, gia đình quay lại TPHCM để mai đi làm. Khi đi qua trạm thu phí Long Phước thì gặp ùn ứ, tình hình này khả năng khuya mới về đến nhà”, anh Nguyễn Hoàng nói.

Tại lối ra thuộc nút giao An Phú, tình trạng ô tô xếp hàng dài cũng diễn ra, đặc biệt tại khu vực chờ đèn đỏ để rẽ vào đường Mai Chí Thọ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội 6, Cục CSGT (C08) Bộ Công an, cho biết, hôm nay, lưu lượng xe cộ từ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đổ về cao tốc TPHCM - Long Thành tăng cao nên các phương tiện di chuyển chậm. Nhằm chủ động tránh ùn ứ kéo dài trên tuyến, lực lượng CSGT đã huy động tất cả quân số có mặt tại các nút giao để phân luồng, hướng dẫn người dân chọn lộ trình phù hợp.

Nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi, phải mất nhiều thời gian để có thể thoát ra được nút giao An Phú.

Cùng thời điểm, tại cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) và quốc lộ 1, các phương tiện lưu thông khó khăn trên hướng về TPHCM.

Hàng nghìn ô tô từ các trung tâm du lịch lớn như Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang đổ về hướng TPHCM khiến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, đóng - mở cao tốc tại các nút giao với quốc lộ 1, quốc lộ 55, quốc lộ 56… nhằm điều tiết lượng xe đổ về TPHCM.