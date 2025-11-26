Mỹ bí mật đàm phán với Nga, Ukraine tại UAE?

Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll (giữa) cũng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine tại Geneva vào cuối tuần qua (Ảnh: AFP).

Theo báo Financial Times ngày 25/11, Bộ trưởng Driscoll có mặt tại Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) để gặp một phái đoàn Nga và Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov.

Theo một quan chức Mỹ, ông Driscoll và phái đoàn Nga đã bắt đầu đàm phán vào tối 24/11. Các cuộc thảo luận ​tiếp tục trong ngày 25/11.

Thành phần phái đoàn Nga hiện chưa rõ dù các hãng truyền thông lớn khác của phương Tây cũng đưa tin về chuyến đi của ông Driscoll.

Theo hai nguồn tin thân cận, Bộ trưởng Driscoll dự kiến ​​gặp Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov.

Cuộc họp tại Abu Dhabi diễn ra sau những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Geneva. Báo Politico dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao cho biết, Bộ trưởng Driscoll mang theo khuôn khổ thỏa thuận hòa bình đã được đàm phán với phía Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 23/11.

"Ông Driscoll đã tham gia rất tích cực vào tiến trình hòa bình này trong vài ngày qua", quan chức cấp cao Mỹ nói, ám chỉ đến các cuộc đàm phán với các quan chức Ukraine trong những ngày gần đây.

"Rõ ràng là ông ấy đã tham gia rất tích cực, nên ông ấy có thể truyền đạt điều đó cho Nga. Rõ ràng là Ukraine biết chuyện gì đang xảy ra, họ biết ông ấy sẽ đến đâu sau Geneva", quan chức trên nói thêm.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin trên trong khi người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao nỗ lực của Bộ trưởng Driscoll nhằm thu thập ý kiến từ Nga và Ukraine để soạn thảo một kế hoạch giúp đảm bảo hòa bình bền vững và có thể thi hành.

Các cuộc đàm phán tại UAE diễn ra sau nhiều ngày họp quan trọng tại Kiev và Geneva, trong đó Bộ trưởng Driscoll đã trình bày kế hoạch hòa bình 28 điểm mới của chính quyền Tổng thống Trump cho nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các cuộc đàm phán tại Geneva đã mang lại một thỏa thuận hòa bình mới gồm 19 điểm có lợi hơn cho Kiev. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergiy Kyslytsya, bản kế hoạch vẫn còn những yếu tố gây tranh cãi, bao gồm các vấn đề lãnh thổ và quan hệ giữa NATO, Nga và Mỹ.