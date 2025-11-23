Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mạnh

Sáng 23/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo từ chiều 24/11, khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ chiều tối 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ sáng nay đến sáng 25/11, Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-110mm, cục bộ có nơi trên 220mm.

Ngày và đêm 23/11, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ chiều và đêm 25/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống; lũ trên sông Kôn (Gia Lai) đang dao động.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai, sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa dao động ở mức báo động 1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh, thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.