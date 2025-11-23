Xuyên đêm tháo mái che, mái vẩy và dọn dẹp vỉa hè trên phố Hàng Mã

Sau khi ban hành kế hoạch "Xây dựng thí điểm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị", lực lượng chức năng gồm công an phường, dân quân đã bắt đầu công tác vận động, yêu cầu người dân dọn dẹp vỉa hè, tháo dỡ mái che, mái vẩy trên một số tuyến phố tại 3 phường thí điểm ở Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tối 23/11 trên phố Hàng Mã, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm đã triển khai quân số thực hiện tuần tra, vận động người dân dọn dẹp vỉa hè, tháo dỡ các mái che không đúng quy định ngay trong đêm.

Lực lượng chức năng phường có mặt để hướng dẫn các hộ kinh doanh gỡ bỏ mái che, dọn dẹp vỉa hè, thực hiện thí điểm theo Kế hoạch 06 của thành phố về thực hiện phường kiểu mẫu.

Ngay trong đêm, nhiều hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã đã thực hiện việc tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, dọn vỉa hè theo hướng dẫn của lực lượng công an phường.

Nhân viên các cửa hàng kinh doanh tiến hành tháo dỡ, cất bảng biển quảng cáo để thi công gỡ mái che ngay trong đêm.

Một số hộ kinh doanh đã hoàn tất việc tháo dỡ mái che từ trước đó, bắt đầu trang trí, lắp đặt lại hệ thống camera giám sát trước cửa hàng.

Các hộ kinh doanh tháo dỡ, thu gom các đồ đạc và mặt hàng - hiện tại chủ yếu là đồ trang trí đón Giáng sinh - để cất vào trong nhà, trả lại vỉa hè thông thoáng.

Chị Trương Mỹ Linh (phố Hàng Mã) là một trong số các hộ kinh doanh tiến hành việc tháo dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè đầu tiên trên phố Hàng Mã sau khi có thông báo từ chính quyền.

"Gia đình mình sống ở đây rất nhiều thế hệ rồi, cũng buôn bán hơn 30 năm tại đây. Dù có mái che hay không có, mình thấy việc buôn bán vẫn diễn ra bình thường, không ảnh hưởng gì mấy. Vậy nên khi có thông báo vận động tháo dỡ từ chính quyền, mình ủng hộ và thực hiện ngay. Việc này cũng hy vọng sẽ giúp các tuyến phố trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn", chị Mỹ Linh chia sẻ.

Trong khi đó, một số chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Mã cho hay, việc tháo dỡ mái che của các hộ kinh doanh có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh hàng ngày. Vì những lúc thời tiết nắng nóng, mưa gió mà không có mái che sẽ không thể buôn bán được.

Hiện trên phố Hàng Mã vẫn còn khá nhiều cửa hàng kinh doanh chưa tháo dỡ mái che, các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng trên phố này đã hoàn thiện xong việc tháo dỡ mái che, bắt đầu dọn dẹp vỉa hè để trả lại sự thông thoáng cho người đi bộ.

Đến 22h, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, nhắc nhở và vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, sớm tháo dỡ mái che theo kế hoạch thí điểm của thành phố.

Theo kế hoạch, việc "Xây dựng thí điểm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị" diễn ra từ ngày 15/11/2025 và hoàn thành vào 15/2/2026.