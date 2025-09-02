Cô gái TPHCM đi diễu binh 2/9, được bố mẹ rửa hình treo khắp quán cà phê

Mới đây, trên mạng xã hội, một cô gái đã có màn "khoe thành tích" gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bố mẹ mình đứng bên cạnh một khung ảnh được treo trang trọng. Trong khung ảnh là hình ảnh cô trong trang phục khối Nữ du kích miền Nam. Bức ảnh còn đề dòng chữ: "Nhà có "Cô Út Thư" đang đi diễu binh 2/9".

Bố mẹ của An Thư rửa ảnh con gái, treo trong quán cà phê của gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chỉ sau ít giờ, hình ảnh này nhanh chóng gây sốt, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm bình luận ngưỡng mộ vì gia đình có cô con gái xinh đẹp, lại vinh dự góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành của đại lễ 2/9.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cô gái này là Đồng An Thư (SN 2000, TPHCM), đang tham gia đội hình Nữ du kích miền Nam trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Chia sẻ với phóng viên, An Thư cho biết cơ duyên cô đến với A80 khá bất ngờ. Ban đầu, cô bị thu hút bởi sự chỉnh tề, đẹp mắt của các khối diễu binh, diễu hành ở lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước, nên đăng ký thử sức. May mắn, cô đủ điều kiện và được góp mặt trong đội hình A80.

Đồng An Thư góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian qua, An Thư thấy việc được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành không chỉ là một trải nghiệm quý giá mà còn là niềm vinh dự lớn lao. "Được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành của đất nước trong ngày lễ trọng đại là điều tự hào nhất mà tôi từng trải qua", An Thư nói.

Cô chia sẻ, do không đủ sức khỏe để ra Hà Nội cổ vũ con gái, bố mẹ đã chọn cách in ảnh con gái trong bộ trang phục diễu binh, diễu hành, rồi treo ảnh khắp quán cà phê của gia đình.

"Nhìn thấy bố mẹ rửa hình ảnh mình ra, tôi vừa buồn cười, vừa hạnh phúc. Có lẽ niềm vui lớn nhất của tôi là làm bố mẹ tự hào. Cảm ơn bố mẹ luôn tin tưởng tôi. Đó chính là động lực lớn nhất để tôi cố gắng mỗi ngày", An Thư chia sẻ.

Nhắc đến quá trình tập luyện cho A80, An Thư thừa nhận khó khăn lớn nhất với cô chính là việc không quen với thời tiết nắng nóng miền Bắc. Tuy vậy, nhờ sự chăm sóc chu đáo từ mọi người, cô đã vượt qua những tháng ngày tập luyện một cách thuận lợi.

Trong hành trình này, khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất chính là những buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trên đường phố Hà Nội, khi cô cùng các chiến sĩ "đi trong vòng tay nhân dân".

"Tiếng hò reo cổ vũ vang lên tứ phía giữa cơn mưa rào nhẹ làm lá cờ bay phấp phới. Lúc ấy, tôi thấy thật tự hào khi cả dân tộc cùng nhau hướng về ngày lễ. Đó là minh chứng cho hòa bình, độc lập dân tộc trường tồn", An Thư xúc động nói.

Không chỉ nổi bật trong vai trò chiến sĩ A80, An Thư còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập và công việc đáng nể. Hồi năm 2022, cô từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

An Thư hạnh phúc, tự hào khi được tham gia khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, cô giành học bổng thạc sĩ trong nước. Tuy nhiên, An Thư chọn tham gia chương trình du học liên kết tại Italy. Sau khi trở về Việt Nam, An Thư còn tự mình mở hai quán cà phê.

"Chuyến đi đã giúp tôi mở mang tầm mắt, tiếp cận nền học thuật thời trang thế giới, gặp gỡ bạn bè bốn phương và rèn luyện sự tự lập", cô nhớ lại.

Nhiều người nhận xét Đồng An Thư là một hình mẫu người trẻ dám nghĩ, dám làm và không ngừng nỗ lực. Ở cô hội tụ sự tự tin, bản lĩnh cùng niềm tự hào dân tộc, là nguồn cảm hứng đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay.