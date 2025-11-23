Ô tô được qua cầu Bình Triệu 1 trở lại từ sáng nay

Lúc 9h ngày 23/11, dòng ô tô từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chính thức được lưu thông trở lại qua cầu Bình Triệu 1. Nhà chức trách gỡ bỏ phương án phân luồng ô tô qua cầu Bình Triệu 2.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 được thi công trong 9 tháng, trong đó có 6 tháng thi công các hạng mục phụ trợ và gần 3 tháng cấm ô tô để kích nâng tĩnh không.

Ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 vào sáng 23/11 (Ảnh: Ngọc Tân).

Chia sẻ tại lễ thông xe, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 góp phần khai thông điểm nghẽn giao thông thủy trên sông Sài Gòn, phát huy giá trị hệ thống cảng An Tây, An Sơn tại khu vực Bình Dương cũ.

Theo ông Lâm, nhà chức trách đã cân nhắc giữa nhiều phương án, trong đó tính cả việc đập cầu cũ để xây cầu mới. Tuy nhiên, phương án này cần tính toán kỹ vì lưu lượng giao thông qua quốc lộ 13 rất lớn, phải có giải pháp vừa thi công, vừa duy trì giao thông.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ngọc Tân).

Sau cùng, thay vì phải xây cầu mới với dự toán khoảng 1.000 tỷ đồng, nhà chức trách đã lựa chọn phương án kích nâng tĩnh không với chi phí hơn 100 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cũng gửi lời cảm ơn các chuyên gia đầu ngành như PGS.TS Tống Trần Tùng, nhà giáo Nguyễn Văn Nhậm... đã tư vấn cho thành phố áp dụng thành công giải pháp kích nâng cầu.

Nghi thức cắt băng thông xe cầu Bình Triệu 1 (Ảnh: Ngọc Tân).

Liên quan đến việc kết nối giao thông từ trung tâm TPHCM về hướng Bình Dương cũ, ông Trần Quang Lâm đánh giá trục cầu Bình Triệu - quốc lộ 13 là huyết mạch, việc đi lại của người dân còn rất nhiều khó khăn.

Thời gian tới, Sở Xây dựng TPHCM sẽ nghiên cứu xây thêm một cầu Bình Triệu 3 chạy xuyên giữa 2 cây cầu hiện hữu. Đồng thời, trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến cầu Vĩnh Bình cũng sẽ được nâng cấp thành đường trên cao.

"Song song với đó, thành phố đã giao cho Tập đoàn Masterise nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 3 đi từ Hiệp Bình Phước cũ, qua khu vực này và nối về Bến Thành", ông Trần Quang Lâm chia sẻ.