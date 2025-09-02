Metro Bến Thành - Suối Tiên ở TPHCM thành “điểm hẹn” hút khách dịp lễ Quốc khánh

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Metro số 1 luôn trong tình trạng đông khách.

Người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ mua vé, háo hức lên tàu, trải nghiệm tuyến metro đầu tiên của TPHCM. Không chỉ di chuyển, nhiều bạn trẻ còn xem đây là điểm check-in (chụp ảnh) độc đáo, lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt trong nghỉ lễ.

Tuyến metro càng thêm ấn tượng khi khoác lên diện mạo mới rực rỡ trong dịp 80 năm Quốc khánh, trở thành biểu tượng gợi niềm tự hào và sức sống hiện đại của thành phố.

Từ sáng sớm ngày 1/9, anh Nguyễn Thanh Phong (34 tuổi, quê Đồng Nai) cùng vợ và hai con nhỏ có mặt tại trung tâm TPHCM để vui chơi. Sau đó, cả gia đình xuống ga ngầm Bến Thành để trải nghiệm.

“Tuyến tàu vận hành từ lâu nhưng do công việc bận rộn, tôi chưa có dịp đưa gia đình đi. Nay được nghỉ liền 4 ngày, tôi tranh thủ đưa vợ con đến. Nhà ga và tàu hiện đại, sạch sẽ, tạo cảm giác thoải mái”, anh Phong chia sẻ.

Những ngày lễ, ga ngầm Bến Thành không chỉ là điểm khởi hành của Metro số 1 mà còn trở thành không gian hội chợ sôi động. Nhiều gian hàng thời trang, mỹ phẩm tham gia trưng bày, bán sản phẩm với nhiều ưu đãi. Đông đảo người dân vừa trải nghiệm metro, vừa tranh thủ mua sắm.

Metro Bến Thành - Suối Tiên thu hút giới trẻ dịp lễ (Video: Ngọc Tân).

Tại các nhà ga, nhân viên Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 luôn túc trực, hướng dẫn hành khách xếp hàng ngay ngắn, đứng chờ đúng vị trí quy định để bảo đảm an toàn khi tàu vào và rời bến.

Tranh thủ kỳ nghỉ lễ, chị Kim Duyên (ngụ Thủ Đức) rủ bạn đến ga Thảo Điền chụp ảnh rồi đón tàu lên trung tâm TPHCM. Ngồi trên toa tàu hiện đại, ngắm thành phố lướt qua khung cửa kính, chị Duyên ví cảm giác này chẳng khác nào đang du lịch bằng tàu điện ở những đô thị lớn trên thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9), Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) triển khai chương trình miễn phí vé cho toàn bộ hành khách đi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên trong ngày 2/9. Chính sách này đã thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm, góp phần tạo không khí sôi động trong dịp lễ.

Sau gần một năm vận hành, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người.

Di chuyển bằng metro không chỉ mang lại trải nghiệm hiện đại, văn minh mà còn giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu Đông vào trung tâm TPHCM.

Tại ga ngầm Bến Thành, Sở Công Thương TPHCM phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức "hội chợ" đặc biệt dưới lòng đất.

Người dân và du khách vừa có thể tham quan, mua sắm, vừa trải nghiệm các dịch vụ hiện đại, mang lại sự tiện lợi ngay giữa trung tâm tuyến metro biểu tượng của thành phố.

Là hành khách quen thuộc của metro, Tường Vi (26 tuổi) cho biết luôn chọn tuyến tàu điện này làm phương tiện di chuyển nhờ sự văn minh, hiện đại và nhiều tiện ích mang lại. Không chỉ thuận tiện đi lại, những thay đổi trong trang trí tại các ga và toa tàu cũng khiến Vi thích thú, trở thành bối cảnh để cô lưu giữ những tấm hình yêu thích nhất.

Trong suốt những ngày nghỉ lễ 2/9, các toa tàu trên tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên luôn chật kín hành khách. Phần lớn là người dân TPHCM và các tỉnh lân cận tranh thủ trải nghiệm chuyến tàu điện. Ngoài việc di chuyển, nhiều hành khách còn chọn metro để ngắm cảnh thành phố từ trên cao cũng như khám phá sự hiện đại tại các ga ngầm.

Đoàn tàu Metro số 1 lướt qua cầu Văn Thánh 2, hòa cùng nhịp sống sôi động, phác họa diện mạo đô thị hiện đại và không ngừng vươn lên của TPHCM.

Ngày 22/12/2024, tuyến metro đầu tiên của TPHCM chính thức đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Metro số 1 có 14 ga, gồm 3 ga ngầm (Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son) và 11 ga trên cao (Công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến xe Suối Tiên).

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là tuyến metro đầu tiên của TPHCM. Công trình được thiết kế hiện đại, kết nối trung tâm thành phố với khu vực phía Đông, tạo bước ngoặt trong phát triển giao thông đô thị hiện đại, giảm ùn tắc và mang lại trải nghiệm di chuyển tiện lợi cho người dân.

Những ngày này, khu trung tâm TPHCM luôn nhộn nhịp du khách quốc tế và bạn trẻ đến vui chơi, chụp ảnh.

Băng rôn, pa-nô, áp phích được trang hoàng ở nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM như Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn… góp phần tạo nên diện mạo tươi mới, rực rỡ, lan tỏa không khí hân hoan trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc.