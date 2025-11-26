Ukraine sẵn sàng chấp nhận phần lớn kế hoạch hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tuyên bố tại cuộc họp của Liên minh Sẵn sàng Hành động ngày 25/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng đạt tiến triển liên quan đến kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Ông lưu ý, ông sẵn sàng thảo luận những điểm nhạy cảm của kế hoạch hòa bình với Tổng thống Trump.

Ông cũng kêu gọi các thành viên của liên minh xây dựng khuôn khổ triển khai “lực lượng trấn an” tại Ukraine và tiếp tục hỗ trợ cho đến khi Moscow sẵn sàng chấm dứt chiến sự.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho hay, Tổng thống Zelensky tin rằng phần lớn các điều khoản trong kế hoạch hòa bình của Mỹ có thể được chấp nhận. Theo ông, các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang đi đúng hướng.

“Đã có tiến triển, và tôi hoan nghênh một số diễn biến hiện nay. Đây là cơ hội để đảm bảo rằng bản dự thảo kế hoạch phản ánh đầy đủ lợi ích của Ukraine và đặt nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài”, Thủ tướng Anh nhấn mạnh.

Ông làm rõ rằng Ukraine đã “đề xuất một số thay đổi mang tính xây dựng”, và những thay đổi này đã được các cố vấn an ninh quốc gia từ các nước châu Âu ủng hộ.

“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta đang đi theo hướng tích cực, và những tín hiệu ngày hôm nay cho thấy ông Zelensky coi phần lớn kế hoạch hòa bình có thể chấp nhận”, ông Starmer nhấn mạnh.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cũng cho biết ông Zelensky sẵn sàng gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump càng sớm càng tốt để hoàn tất kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua với Nga. Cuộc gặp có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 27/11.

“Tôi hy vọng chuyến thăm sẽ diễn ra sớm nhất có thể, bởi vì điều đó sẽ giúp Tổng thống Trump tiếp tục sứ mệnh mang tính lịch sử là chấm dứt cuộc chiến này”, ông Yermak nói.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra điều kiện cho thượng đỉnh 3 bên nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

“Tôi mong được gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian tới, nhưng chỉ khi thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến này đã hoàn tất hoặc đang ở giai đoạn cuối”, Tổng thống Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ hy vọng rằng hòa bình ở Ukraine sẽ đạt được càng sớm càng tốt. Ông tin một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine sắp được thông qua.

“Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần tới một thỏa thuận. Chúng ta sẽ biết sớm thôi. Tôi nghĩ chúng ta đang đạt được tiến triển”, ông Trump nói.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin rằng Ukraine đã “đồng ý” với kế hoạch của Mỹ, ngoại trừ “một số chi tiết nhỏ cần được giải quyết”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm qua cũng cho biết, chỉ còn “một vài chi tiết nhạy cảm nhưng không phải không thể giải quyết”.

Theo các nguồn tin, sau hội đàm ở Geneva hôm 23/11, Mỹ và Ukraine đã nhất trí rút gọn và điều chỉnh kế hoạch hòa bình từ 28 điểm xuống 19 điểm. Kế hoạch hòa bình sau điều chỉnh được cho là đáp ứng tốt hơn các nhu cầu an ninh của Kiev.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh lập trường của Moscow là con đường ngoại giao vẫn được ưu tiên trong vấn đề Ukraine.

“Chúng tôi giữ lập trường của mình rằng, dĩ nhiên, một giải pháp ngoại giao là được ưu tiên hơn”, ông Lavrov nói.

Ông cho biết thêm, Nga sẽ xem xét những gì cần thảo luận với phương Tây khi phương Tây tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.