Man City thua Bayer Leverkusen, HLV Guardiola đón cột mốc buồn

Trận đấu thứ 100 của Pep Guardiola tại UEFA Champions League với tư cách HLV Manchester City đã trở thành một buổi tối đáng quên. Bayer Leverkusen trình diễn thứ bóng đá kỷ luật và hiệu quả ngay tại Etihad, giành chiến thắng 2-. Đây mới là lần thứ hai họ thắng trên sân khách trước các đội Anh tại Champions League (hòa 1, thua 8).

Gây ngạc nhiên ngay từ danh sách xuất phát, Guardiola thực hiện tới 10 thay đổi so với trận thua 1-2 trước Newcastle ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Dù vậy, đội hình xoay tua của Man City lại nhập cuộc tốt, với tình huống Nathan Ake buộc thủ môn Mark Flekken phải trổ tài cản phá bóng ở cột gần.

Flekken cản cú sút của Ake (Ảnh: Getty).

Sau những phút đầu chệch choạc, Leverkusen lập tức lấy lại thế trận và tung đòn trừng phạt giữa hiệp một. Một pha phối hợp mạch lạc từ sân nhà kết thúc bằng pha nhả bóng tinh tế của Christian Kofane để Alex Grimaldo sút chìm hạ James Trafford giúp đội khách mở tỷ số ở phút 23.

Lần đầu tiên bị dẫn trước ở Champions League mùa này, Man City cố gắng đáp trả cuối hiệp một, nhưng cú sút của Tijjani Reijnders vẫn không thắng được Flekken.

Không hài lòng với màn trình diễn nhạt nhòa của các học trò trong hiệp đấu đầu tiên, Guardiola tung Phil Foden, Jeremy Doku và Nico O’Reilly vào sân ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, sự thay đổi chưa kịp phát huy thì Patrik Schick đã đánh đầu nhân đôi cách biệt ở phút 54. Tiền đạo người CH Séc kết thúc gọn gàng pha tạt bóng mẫu mực của Ibrahim Maza và nâng chuỗi ghi bàn tại châu Âu lên hai trận liên tiếp.

Đối diện với nguy cơ cao thua trận ngay trên sân nhà, Guardiola quyết định đưa Erling Haaland vào sân, và tiền đạo người Na Uy suýt tạo dấu ấn ngay lập tức, nhưng thêm một lần nữa Flekken đã tỏa sáng để giúp đội khách không bị thủng lưới.

Haaland không thể giúp Man City ghi bàn vào lưới Leverkusen (Ảnh: Getty).

Cựu thủ môn của Brentford chơi xuất sắc trong lần đầu trở lại Anh kể từ khi chuyển sang Đức vào mùa hè vừa qua. Flekken tiếp tục chơi xuất thần với pha cản phá cú sút phạt muộn của Rayan Cherki, giữ vững chiến thắng và giúp đội quân của Kasper Hjulmand có trận thắng thứ hai tại vòng bảng. Leverkusen vươn lên vị trí thứ 13, chỉ còn kém Man City hai điểm.